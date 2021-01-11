【英國疫情】醫療系統3周內恐崩潰 衛生官籲留家抗疫

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，雖然英國正加緊為高危群眾接種新冠疫苗，但新冠肺炎疫情仍然未受控。英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty） 表示，英國醫療系統或21日內崩潰，英國部分地區，呼籲英國民眾盡量留在家中，應對新冠肺炎疫情惡化。

惠蒂在《星期日泰晤士報》（ The Sunday Times）中撰文警告，國民醫療服務（NHS）恐於21日內爆滿。他形容，在應對新冠肺炎疫情，英國曾經歷數個嚴峻的時刻，但是現時所經歷的，可能才是最嚴峻的時刻。

惠蒂呼籲英國民眾盡量留在家中，形容每一次不必要的社交接觸，都可能成為傳播鏈，把病毒傳播給高風險人士。

他警告，若確診人數不斷上升，醫療系統將無法為情況緊急的病人提供服務，錯過一些原本可避免死亡的個案。

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惠蒂讚揚醫療人員的傑出表現，認為他們已經竭盡所能。但是，他同時提醒公眾，醫療人員能力始終有限。他指出，民眾顯然出現抗疫疲勞，惟仍需民眾合作才能渡過難關，以挽救更多的生命。

惠蒂呼籲民眾，除工作、做運動和進行必要活動外，盡量留在家中，以減少感染機會。有內閣官員向《星期日泰晤士報》坦言，現時英國民眾並未有為了抗疫，而在行為上作改變。

英國目前的新冠肺炎住院患者數目處於歷史高位，全國累計超過300萬宗確診個案，死亡人數超過8萬。

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責任編輯：李俊儀