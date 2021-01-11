  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】可扣稅自願供款爆搶客戰 3大MPF受託人鬥谷着數

Hot Talk 16:54 2021/01/11

分享：

打工仔迎接新一年之餘，亦須為2021年度的報稅籌謀，不少強積金（MPF）供應商瞄準商機，為僱員可扣稅自願供款（TVC）提供連串着數，最高可獲贈紅利回贈達4,500元，變相令基金減價。如此一來，捧場客間接可提升投資回報，在減薪零花紅的風潮下，可為一己退休儲備冀謀增值，疫市自製新年財。

TVC在疫下爆搶客戰，但專家提醒，供款人想盡享着數優惠，宜貨比家，審視附帶條件，揀選最適合產品。目前滙豐（HSBC）、友邦（AIA）、中銀保誠及BCT銀聯，皆有為TVC合資格客戶提供優惠。

MPF受託人搶TVC新客，着數優惠詳情按下圖

    點擊圖片放大

滙豐發言人回應本報查詢指，為TVC新客提供雙重優惠，包括︰

（1）由去年12月21日至今年3月31日，若客戶於滙豐強積金開立全新TVC帳戶，並於2023年3月31日前，作可扣稅自願性供款，可享3,000元紅利單位回贈。TVC更可用作申請扣除個人入息稅，每年以6萬元供款為上限。合資格客戶須於上述推廣期間，遞交「可扣稅自願性供款申請表」，並成功開立全新TVC帳戶。

（2）若客戶於2017至18年度、2018至19年度、或2019至20年度，為「積金好僱主」公司又或機構的僱員，將獲得額外紅利單位回贈，相等於基本獎賞的1.5倍。換言之，計及額外獎賞，最高可得4,500元的紅利單位回贈。

BCT銀聯劉嘉時  解構TVC四大好處

此外，BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時認為，TVC有4大好處，即使經濟轉差，但參加者並未放緩，TVC的優勢包括︰

一、入場費低︰在年金及自願醫保等眾多可扣稅產品中，TVC的門檻最低，個別業界或容許每月供款僅1000元或以下。

二、最具彈性︰成員可隨時停止供款，其後又重新再供。

三、產品選擇多︰MPF基金涵蓋股債等多元化組合，去年受惠全球放水，刺激不少股票基金錄佳績，如BCT旗下的TVC組合，平均錄得約12%總回報。

四、有效分散風險︰若揀每月自動轉帳的供款人，大可運用平均成本法，定時定額作供款，毋須費神捕捉市況，更可在波動市採攻守兼備策略自保。

劉嘉時補充，截至去年11月底，該公司作TVC供款的成員按年約增8%，至於以每月自動轉帳的人數更驟增35%，最多設定月供5,000元。與此同時，整筆供款的平均金額則升17%，大約為4.5萬元。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

相關新聞︰【MPF】強積金可扣稅自願供款反應佳 友邦推三重優惠搶客

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

退休組合 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 中銀保誠 強積金自願性供款 強積金

上一篇文章

【SaaS股】微盟破頂後倒跌 富瑞料產品加價可推高ARPU一成

下一篇文章

【國會暴亂】遭蘋果Google亞馬遜封殺後 右翼社交媒體Parler網站今午突然「死機」 （第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【盈富基金】美國投資禁令涉多隻藍籌股　盈富基金料周一公布應對措施
【盈富基金】美國投資禁令涉多隻藍籌股　盈富基金料周一公布應對措施
【吉利股價】吉利股價破頂 創辦人李書福又坐什麼座駕？
【吉利股價】吉利股價破頂 創辦人李書福又坐什麼座駕？
【美國制裁】盈富基金：再不新投資受制裁實體　基金不適合美國人士投資
【美國制裁】盈富基金：再不新投資受制裁實體　基金不適合美國人士投資
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【美國制裁】中芯國際升逾半成　獲准於美國OTC市場復牌持續交易至2月1日
【美國制裁】中芯國際升逾半成　獲准於美國OTC市場復牌持續交易至2月1日
【美國制裁】三美資行終止484隻輪證買賣　港交所開市照升1.1%（第二版）
【美國制裁】三美資行終止484隻輪證買賣　港交所開市照升1.1%（第二版）