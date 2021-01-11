【MPF】可扣稅自願供款爆搶客戰 3大MPF受託人鬥谷着數

打工仔迎接新一年之餘，亦須為2021年度的報稅籌謀，不少強積金（MPF）供應商瞄準商機，為僱員可扣稅自願供款（TVC）提供連串着數，最高可獲贈紅利回贈達4,500元，變相令基金減價。如此一來，捧場客間接可提升投資回報，在減薪零花紅的風潮下，可為一己退休儲備冀謀增值，疫市自製新年財。

TVC在疫下爆搶客戰，但專家提醒，供款人想盡享着數優惠，宜貨比家，審視附帶條件，揀選最適合產品。目前滙豐（HSBC）、友邦（AIA）、中銀保誠及BCT銀聯，皆有為TVC合資格客戶提供優惠。

MPF受託人搶TVC新客，着數優惠詳情按下圖

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滙豐發言人回應本報查詢指，為TVC新客提供雙重優惠，包括︰

（1）由去年12月21日至今年3月31日，若客戶於滙豐強積金開立全新TVC帳戶，並於2023年3月31日前，作可扣稅自願性供款，可享3,000元紅利單位回贈。TVC更可用作申請扣除個人入息稅，每年以6萬元供款為上限。合資格客戶須於上述推廣期間，遞交「可扣稅自願性供款申請表」，並成功開立全新TVC帳戶。

（2）若客戶於2017至18年度、2018至19年度、或2019至20年度，為「積金好僱主」公司又或機構的僱員，將獲得額外紅利單位回贈，相等於基本獎賞的1.5倍。換言之，計及額外獎賞，最高可得4,500元的紅利單位回贈。

BCT銀聯劉嘉時 解構TVC四大好處

此外，BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時認為，TVC有4大好處，即使經濟轉差，但參加者並未放緩，TVC的優勢包括︰

一、入場費低︰在年金及自願醫保等眾多可扣稅產品中，TVC的門檻最低，個別業界或容許每月供款僅1000元或以下。

二、最具彈性︰成員可隨時停止供款，其後又重新再供。

三、產品選擇多︰MPF基金涵蓋股債等多元化組合，去年受惠全球放水，刺激不少股票基金錄佳績，如BCT旗下的TVC組合，平均錄得約12%總回報。

四、有效分散風險︰若揀每月自動轉帳的供款人，大可運用平均成本法，定時定額作供款，毋須費神捕捉市況，更可在波動市採攻守兼備策略自保。

劉嘉時補充，截至去年11月底，該公司作TVC供款的成員按年約增8%，至於以每月自動轉帳的人數更驟增35%，最多設定月供5,000元。與此同時，整筆供款的平均金額則升17%，大約為4.5萬元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源