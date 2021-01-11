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【新冠疫苗】英國增設7疫苗中心 秋天所有成年人接種

環球社會熱點 18:47 2021/01/11

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英國政府更擴大新冠疫苗接種計劃規模，本周增設7間新冠疫苗接種中心。

英國的新冠肺炎疫情未見緩和，英國正加緊為民眾接種新冠疫苗。英國政府更擴大新冠疫苗接種計劃規模，本周增設7間新冠疫苗接種中心，並有數百間診所及醫院加入新冠疫苗接種服務。英國衛生大臣夏國賢表示，政府計劃於今年秋天前為所有成年英國民眾接種新冠疫苗。

【英國疫情】突破300萬確診大關 連續4日增千人死 【下一頁】

【國會暴亂】為躲避示威者 議員誤闖隔離區恐染疫 【下一頁】

作為英國史上最大規模的疫苗接種計劃，英國國民保健署（NHS）本周於伯明翰（Birmingham）、布里斯托（Bristol）、倫敦（London）、曼徹斯特（Manchester）、紐卡斯爾泰恩河畔（Newcastle Upon Tyne）、斯蒂夫尼奇（Stevenage）及薩里（Surrey）增設7間疫苗接種中心。

NHS更表示，會於本周稍後時間開放數百間社區醫生診所及醫院，供民眾接種新冠疫苗。夏國賢（Matt Hancock）周日（10日）預料，所有成年英國人到了今年秋天前都可接種新冠疫苗。

夏國賢同日表示，英國約有200萬人已接種首劑新冠疫苗，而英格蘭目前每日的新冠疫苗接種量達20萬劑。

英國政府目前安排70歲以上長者及醫護人員等高危群體優先接種，目標是於2月中旬前達到1,400萬人接種。但如要達到相關目標，政府每周需為200萬人接種疫苗，目前仍未能達標。

【新冠疫苗】英女王菲臘親王已接種 罕有披露健康狀況 【下一頁】

英國的確診數字持續增長，已突破300萬確診大關。英國更有研究指出，英格蘭可能有五分一人已染疫。薩里為英國新冠肺炎感染率最高的地區，當地有醫院殮房爆滿，醫院要加設臨時停屍間來存放近200具屍體。

責任編輯：鄭錦玲

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