香港科技園公司與滙豐合辦「API EcoBooster」計劃 匯集近30項來自本地及海外初創的開放銀行創新方案

香港科技園公司﹙科技園公司﹚與滙豐合辦的「API EcoBooster」計劃圓滿結束,匯集了近30間香港及海外初創及科技公司,在計劃的演示日上展示其創新的開放銀行方案。



「API EcoBooster」於今年7月中推出,為市場首創,旨在推動香港智慧銀行的創新發展。計劃成功為初創企業和技術開發人員提供機會和資源,為香港的工商金融和零售銀行業界構創建一系列與交易與營運、貸款、信用卡、電子支付或客戶記錄管理等相關的解決方案。



參加的公司來自香港,以及英國和法國等地的海外市場,經遴選後獲安排參加為期六星期的計劃,當中包括滙豐數碼銀行專才所提供的專業指導及訓練。科技園公司的技術合作夥伴彼樂科創(beNovelty)亦提供多方面的技術協助,配合滙豐逾100組銀行API數據及模擬數據供應沙箱環境,讓參加者測試其創新方案的成效。



香港科技園公司首席企業發展總監夏友正表示:「『API EcoBooster』的成功凸顯出不論是初創或成熟企業,在合適的環境下,均能試行創新的意念和解決方案,共同發掘龐大的發展潛力。在新常態下,創新的變革力量將變得更明顯﹅更有效。隨著開放API推動著全球金融科技生態系統急速發展並演化,香港作為國際金融中心,推動金融科技發展及應用一直走在前沿。



科技園公司作為初創培育及科研旗艦,匯聚超過1,000間科技公司及9,000多名優秀研發人才,透過園區各種平台和基建設施,積極推動香港的創科發展。我們將繼續為創新者和合作夥伴開闢新機遇,攜手建設香港成為國際金融科技樞紐之地位。」



滙豐香港工商金融主管趙民忠道:「滙豐和科技園公司多年來緊密合作,支持創科生態圈的發展。滙豐一直致力為客戶推動數碼銀行創新,對於這計劃獲得業界的熱烈迴響,並收到不少具啟發性的方案,實在令人鼓舞。銀行與科技企業之間相互合作,可開拓出更多新共同創新的可能性,並為金融服務業未來突破及發展鋪路,令銀行服務更為便利。」



在演示日上,科技園公司與滙豐代表以「推動開放銀行創新發展」為題,分享了API發展帶來的挑戰和機遇。隨後,28間入圍科技公司逐一介紹其創新成果,並於現場及網上展示他們的創新方案。



參與演示日的入圍科技企業:

攤位號碼 公司名稱

R01 Aflame Tech Limited

R02 Algogene Financial Technology Company Limited

R03 區塊鏈科研(Blockchain Solutions Ltd)

R04 CASHOFF Limited

R05 ConnectAR Limited

R06 易寶時有限公司(iBonus Limited)

R07 優之付有限公司(INTEPAY Company Limited)

R08 iPYGG Fintech Group Limited

R09 Key Points Exchange Limited

R10 Picko Limited

R11 Privé Technologies Limited

R12 Smart Piggy Limited

R13 小i機器人(Xiaoi Robot Technology HK Limited)

R14 DIaaS Limited

C15 Appcider Limited

C16 AT&T Global Network Services Hong Kong Limited

(AT&T全球網絡服務(香港)有限公司)

C17 Bamboo Network Limited

C18 Chekk Limited

C19 Yi Asset Management Limited

C20 FreightAmigo Services Ltd

C21 FUTURE ACCOUNTING CO

C22 嘉康綠色有限公司(Honcho Green Limited)

C23 HReasily Hong Kong Limited

C24 聯易融數字科技集團有限公司(Linklogis International Company Limited)

C25 陸智科技有限公司(Luk Advisor Limited)

C26 利華創科有限公司(NOVA InnoTech Limited)

C27 Regflags.com Limited

C28 Sanuker Inc. Limited

▲ 香港科技園公司首席企業發展總監夏友正(右)與滙豐香港工商金融主管趙民忠(左)在演示日上總結「API EcoBooster」計劃於推動香港開放銀行創新發展的成果。

▲ (左起)香港科技園公司策略夥伴總監莫偉軒、滙豐香港區財富管理及個人銀行智慧銀行服務主管王玥、滙豐香港工商金融常務總監兼數碼科技及策略項目主管李慧琳、彼樂科創行政總裁范鎮聲、香港科技園公司首席企業發展總監夏友正一同就「推動開放銀行創新發展」議題進行分享。

▲ 來自香港及海外共28間入圍的初創及金融科技企業在「API EcoBooster」演示日上展示其零售和工商金融銀行API創新方案。 # # #

