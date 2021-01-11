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土耳其政府帶頭棄用WhatsApp 本土通訊程式下載飆

環球社會熱點 16:55 2021/01/11

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通訊程式WhatsApp強制用戶同意分享資料給母公司Facebook後，引起大量用戶不滿。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）新聞辦公室官員指，將放棄使用WhatsApp向傳媒發布信息，改為使用土耳其通訊軟件BiP。土耳其國內亦掀起刪除WhatsApp的熱潮，帶動土耳其通訊軟件BiP的下載量暴增。

Facebook賺錢靠自己 WhatsApp及Instagram貢獻微 【下一頁】

通訊軟件WhatsApp更改條款，要求用戶於2月8日起，同意把資料共享給Facebook及其他子公司。此舉引起土耳其用戶的不滿，更在社交網站發起刪除WhatsApp的行動（#DeletingWhatsApp）。

土耳其用戶紛紛轉用當地的通訊軟件，其中土耳其電信龍頭Turkcell旗下的通訊軟件BiP下載量暴增，過去24小時增加112萬新用戶，全球擁有超過5,300萬用戶。

土耳其總統諷馬克龍有精神病 法國召回大使抗議 【下一頁】

土耳其總統數碼傳輸辦公室負責人Ali Taha Koc表示，絕對不能接受WhatsApp新服務條款只容許英國及歐盟用戶豁免共享數據，更呼籲國民轉用國家本地通訊軟件如BiP及Dedi 。

土耳其總統新聞辦公室於周日發布聲明，本周一開始，將停止使用WhatsApp向傳媒發布信息，日後所有信息將透過BiP發表。

責任編輯：郭麗明

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