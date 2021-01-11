【國會暴亂】高盛、大摩擬停向圖推翻美國大選結果人士的政治捐獻　摩通花旗全面暫停捐款（第二版）

▲ 高盛、花旗、摩通都擬修改政治捐款政策，回應國會暴亂事件

美國國會山莊暴亂事件，引發全國震撼，投資銀行也隨即更改政治捐獻政策。外電引述消息指，高盛（美：GS）、花旗（美：C）都擬暫停擬向推翻2020年美國大選結果的人士提供政治捐獻。摩通（美：JPM）更表示，未來6個月會同步暫停向民主黨、共和黨提供政治捐獻。

彭博引述高盛證實，該行擬削減極力推翻2020年選舉結果人士的政治捐獻。花旗全港政治事務負責人Candi Wolff就在內部聲明稱，打算停止本季度所有政治捐款，並稱：「不支持不尊重法治的候選人。」

最新消息指，有消息人士向外媒透露，大摩（美﹕MS）將不會捐款予曾經反對認證總統當選人拜登的國會議員。

支持美國總統特朗普的示威者上周闖入華盛頓國會山莊，國會暴亂事件造成多人受傷，並有警員、示威者喪命。酒店集團萬豪（Marriott）早前聲明，宣布稱將暫停向反對認證總統當選人拜登的共和黨參議員的捐款。

（第二版新增﹕大摩回應）

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編輯：麥德銘