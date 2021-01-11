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【港元存息】港元存息最高5.88厘 中資行搶發新年財

Hot Talk 16:30 2021/01/11

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市場再閃現逾5厘的港元存款息率，最高更達5.88厘，頓變冠絕全城的超高息。信銀國際新春響頭炮，1月份新推大富翁存款計劃，全新客戶以入場費1萬元開立，即日起至4月底，息率遞增，最終有5.88厘，上限50萬元。

分3期派息  息率遞增

這間中資行提供特高息的玩法，跟傳統定期存款有異，全新客戶以指定渠道開立帳戶，分3期派息，依次為︰存款至2月底的息率0.28厘，及至3月底有0.88厘，最後一期至4月底最高更達5.88厘。

如果是現有客戶，以相若條件參加此存款，最初兩期的息率跟全新客一樣，分別享0.28厘及0.88厘，只是最後一期不同，僅1.08厘。

想知大行港元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

    • 點擊圖片放大

現時市面至少有4個計劃享5厘息，包括滙豐及恒生 （00011） ，但這兩間大行皆要求指定理財戶，以指定貨幣先作兌換，而龍頭發鈔行更須新資金至少3萬元，才享7天最高特惠息。恒生的起存額更高，7天短存要10萬元。

至於虛擬銀行富融（Fusion Bank），亦提供3個月年息5厘，以上限3.8萬元計，全期賺息475元。

綜觀以上4間大小銀行，當中以富融賺息最易計算到，皆因是簡單的3個月定期存款。反觀，滙豐及恒生須先作換滙，扣除買賣差價後，實際回報恐打折。

此外，信銀並非一般定存，竅妙在於視乎客戶敘造存款的起息日，故追息族全期賺息絕非逾5厘，只是新錢鎖資到最後一個月，才享最高的5.88厘。

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相關新聞︰【港元定期存款】5大小行頭炮減息　無視虛銀5厘突擊

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

定期存款 虛擬銀行 信銀國際 收息產品 港元定期存款

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