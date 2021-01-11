金發局：約八成央行正研發數碼貨幣

▲ 央行數碼貨幣成為全球大勢所趨

金發局就央行數碼貨幣發展發展報告，指發展央行數碼貨幣成為全球大勢所趨，並引述國際結算銀行調查，指全球66家央行中約80%正在參與相關研發工作，其中半數央行同時進行批發型及通用型（零售型）研發工作。

目前，正處於研究階段或進行試點測試的央行數字貨幣形式林林種種，主要可從四個方面區分，分別是用戶、範疇、架構及技術。

在帳戶型或代幣型架構下，主要有三種模式，第一是集中模式，即用戶各自在央行設有帳戶，並將貨幣單位價值儲存在內，以供交易使用；第二是分散模式，即無可識別的計劃營運機構，由金融機構及其他機構擔任中介並提供「錢包」服務，以供數碼貨幣用戶轉移價值；第三則是上述兩種模式混合。

至於數碼貨幣在港發展，金管局牽頭啟動LionRock項目展開概念認證研究，以深入了解分布式分類帳技術在批發型央行數碼貨幣方面的潛在應用優勢及挑戰。金管局於2019年9月與泰國中央銀聯合的展開Inthanon-LionRock項目，現已進入第二階段，以探討在跨境貿易結算及資本市場交易方面的商業應用案例，並計劃改善跨境走廊網絡原型，支援區內其他央行數碼貨幣。

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編輯：謝智聰