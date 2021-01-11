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取代Whatsapp? Tesla Elon Musk呼籲用戶轉用Signal

環球政經 18:46 2021/01/11

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即時通訊軟件WhatsApp近日更新私隠政策，備受爭議。Tesla行政總裁在Twitter表示不滿，更向大眾推薦Signal，引起大批人士關注，一度令官方服務擁塞，Elon Musk笑言：「也許這就是所謂的骨牌效應吧!」。

WhatsApp更新最新版本時，要求用戶同意將資料分享給Facebook，以便Facebook進一步透過WhatsApp收集用戶數據，於Instagram和Facebook之間實踐數據互通，從而精準地將用戶帳戶個人化，銷售廣告，惟在新版本中用戶須同意後才可繼續使用。

更多詳情：

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Tesla行政總裁Elon Musk近日在個人Twitter帳戶撰文，直言「轉用Signal」(Use Signal)，帖文引起逾32萬讚好、超過51萬推文，一度令Signal官方驗證服務擁塞，向用家致歉。Elon Musk對於自己一手促成的社會反應，笑言：「也許這就是所謂的骨牌效應。」

Signal是由非盈利組織Signal Foundation營運的一款私隠即時通信程式，由去年2月歐盟委員會要求工作人員拋棄他們正使用的許多流行應用程式，包括Facebook、WhatsApp和iMessage，並將轉移至Signal，原因是Signal是更安全的應用程式，具有更安全和更高的加密標準，這正正令Signal走進大眾眼中。

 

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責任編輯：潘曉豐

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