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【中印衝突】印度警方無視禁令　繼續使用掃描全能王CamScanner

科技 17:35 2021/01/11

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近日印度德里警方被發現，仍在使用被禁的CamScanner。

印度從6月底起，對中國應用軟件實施三輪禁令，目前已有共計267款中國軟件程式在印度遭到封殺。其中文件掃描程式掃描全能王（CamScanner）更是首批遭印度政府禁用的App，惟近日印度德里警方被發現，仍在使用被禁的CamScanner。印度警方其後回應稱，是「無意」的行為，將為此道歉。

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據印度媒體The print報道指，一位名為「TheLegalSquad（法律小組）」的Twitter用戶在周六（9日）爆料，指德里警察局在1月7日用CamScanner掃描文件，並上傳至RTI門戶網站。該用戶更列出德里警方的多份文件掃描圖，而這些圖片的右下方都印有「CamScanner」的水印。

TheLegalSquad踢爆，德里警察局多份文件掃描圖的右下方都印有「CamScanner」的水印。（Twitter截圖）

其後德里警察局副局長承認相關事件，並回應稱只是無意間使用，現時正改善相關問題。有印度網民質疑，該國政府「封殺」中國應用程式的執行力，甚至表示若印度政府已經禁用CamScanner，為何印度政府還可以使用。印度政府則未有公開回應是次事件。

除了印度政府外，美國總統特朗普在上周也簽署行政命令，指為保護美國國家安全，應對個人資料遭中國大陸蒐集的威脅，禁止8款程式進行交易，其中也包括CamScanner。

【中美大戰】特朗普再出手禁8國產App　CamScanner曾被揭內藏惡意程式

責任編輯：曾曉汶

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