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1%大法助YouTuber26歲擁100萬美元 憑理財策略月入22萬美元

理財智慧 20:20 2021/01/11

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對於物質生活，我們似乎都習已為常，如果收入增加，不少人更習慣買較高檔次的貨品，用作犒賞自己，但其實越有這種觀念的人們，離財富自由的目標越遠。據外媒報道。一名29歲的美國Youtuber Graham Stephan 在Youtube上分享自己的理財之道，而憑他的獨有理財方法，令他在26歲時已經擁有超過100萬美元（約780萬港元）資產，而現時憑著他的被動收入，以及Youtube分紅，他每月可獲得22萬美元(收入

1%大法 

 Graham Stephan在18歲時投身房地產業，並且擔任地產經紀人,在3年前開始利用手機去記錄自己對理財或購物的看法，因此吸引了不少觀眾訂閱其頻道。而現時其頻道已累積239萬訂閱人數。 Graham Stephan 雖然在地產界獲得不錯的收入，但他並沒有將獲得的佣金薪金亂花費，反而憑獨特的理財方法獲得第一桶金。

 

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2.獨特消費模式

要做到只用收入的1%應付生活，當然有獨特的竅門，以下是Graham Stephan的獨特心法，一些消費習慣的竅門。

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3.被動收入

他以不同方式創造收入，例如經營Youtube、累積更多財富。

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責任編輯：翁嘉陽

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