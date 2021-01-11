石家莊落實舉報哄抬物價制度　最高可獲5000元人民幣

內地河北省石家莊早前因新冠肺炎疫情確診個案增加，而宣布「封城」，隨後又落實舉報哄抬物價制度，最高獎5000元人民幣。

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綜合內媒報道，石家莊市場監督管理局為打擊各類市場違法行為，對舉報哄抬物價、捏造漲價最高獎勵5000元。事實上，內地在去年件頭時，也因為當地的物價上升，而實施類似措施。不過，當局又表示，如發現舉報人舉報不實，將依法追究法律責任。

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河北當局於6日起，要求全部市民須接受核酸檢測，當中石家莊市、邢台市已完成第一輪全民強制檢測，共檢測逾1300萬人，並有364宗確診個案。



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責任編輯：黎淑雯