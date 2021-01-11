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【2021部署】中信證券薦19隻港股 列入本月份海外組合

股樓投資 22:50 2021/01/11

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內地券商中信證券在最新一期《海外中資股定期報告》中指出，預期今年經濟復甦雖順勢而上，但預計貨幣供應M2增速將逐步回落，影響目前高估值的板塊。該行認為，估值是目前資產配置時需要考慮。「十四五規劃」建議的追求質量和自主創新則是長期方向。由於部分核心資產估值偏高，選股方面該行認為應繼續留意細分領域的龍頭股，因看好其長期增長前景。

【2021展望】招銀國際料恒指今年試3萬點 價值股上半年回升 推介16隻行業首選港股   詳情請看【下一頁

中信證券在報告中表示，看好互聯網、消費電子、教育、農業、上游原材料及金融等板塊，並且在新一月的海外組合覆蓋了20隻股份，當中19隻屬於港股，餘下一隻為有傳快將來港上市中概股嗶哩嗶哩(美：BILI)。

中信證券1月份海外中資股組合19隻港股一覽：

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【2021展望】申萬宏源看好傳統股今年修復估值 共19隻港股列入本年海外組合   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

經濟

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