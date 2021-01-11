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【大行報告】瑞信維持騰訊「跑贏大市」評級 指管理層對今年網遊業務前景具信心

股樓投資 15:28 2021/01/11

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瑞信發表報告指，騰訊（00700）管理層於上周五（8日）出席該行舉行的中國科技及互聯網投資者會議，稱投資者普遍關注行業面臨的監管風險，以及微信（WeChat）貨幣化的進程。該行指，騰訊管理層對旗下網遊業務今年的前景具信心，料未來數年可提供結構性的增長動力。

  
該行重申騰訊為其互聯網首選股，由於網遊管道強勁，以及微信生態系統逐步貨幣化，當中包括潛在的電商機會，來自雲及金融科技業務的長期上升潛力。該行維持對騰訊「跑贏大市」投資評級，目標價維持735元。騰訊現升3.49%，報593元，盤中曾高見602元。

延伸閱讀【大行點睇】富瑞指近期流出中資電訊股資金超禁令所需1至3倍　料影響已反映在股價之上【下一頁

該行指出，騰訊管理層稱，縱使去年的基數較高，但因為公司近期推出的新遊戲表現強勁，綫上廣告需求正持續復甦，定價能力亦有所提高，雲業務在疫情後的增長開始趨向正常。至於最近市場關注內地推行反壟斷政策下，騰訊表示將會維持對政策警惕，以及防止風險的先發管理策略，以確保公司嚴格遵守政府的法規及要求，並與監管機構保持開放及活躍的溝通。

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撰文：溫藹紅

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