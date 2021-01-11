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【美國禁令】盈富基金31隻中資股 最新比重一覽

股樓投資 19:35 2021/01/11

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華府近期推出行政命令，對被視作與內地軍方有聯繫或向其提供支持的內地公司進行制裁，並禁止美國投資者投資受制裁企業。被列入投資黑名單的股份中，中國聯通(00762)、中海油(00883)及中國移動 (00941)都屬藍籌股。由美資行道富管理，追蹤恒指的盈富基金(02800)今日亦宣布，受美國行政命令的影響，基金自今日起不再對受制裁企業進行新投資。受行政命令的影響，盈富基金將不再適合美國人士進行投資。盈富今日走勢未有受消息影響，全日收報28.12元，上升0.3%。

[美國禁令]盈富基金料最快周一宣布 應對投資禁令股最新安排  詳情請看【下一頁

【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元   詳情請看【下一頁

盈富今日未有大異動，除因恒指今日基本靠穩，亦和這三大禁令股在盈富基金，亦即恒指的比重不足4%有關。然而，華府未來會否繼續在其他中資股實施相似禁令，此刻仍難以預料。無獨有偶，近年恒指亦即盈富基金成分股逐漸演變為中資股的天下，經過統計，52隻成分股中有31隻便屬於中資股。它們各自在盈富基金的比重究竟有多少? 哪幾隻中資股擁最大比重？盈富投資者透過了解數據，萬一有高比重股份被列入投資禁令，亦可提高警覺。

盈富基金內31隻中資股比重一覽：

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值得留意的是，三大禁令股中的聯通比重僅0.24%，為盈富成分股中最低的一隻。

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撰文 : 李尚毅

中國移動（00941） 中國海洋石油（00883） 中國聯通（00762） 盈富基金（02800） 經濟

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