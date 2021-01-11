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政府統計處聘2職位 工作20天可獲23,249元 4大條件你符合嗎？

環球政經 15:44 2021/01/11

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政府統計處聘請組長及統計員，酬金為23,249元及12,395元。只須工作19至20日，一星期有2天休息日，被視為絕世好工，以下是組長及統計員的入職要求。

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政府統計處組長及統計員酬金可達23K及獲得培訓津貼。根據公務員事務局網頁顯示，上述兩個職位要在特别地點工作，酬金為23,249元及12,395元，工作前要到指定地點出席培訓課程及表現良好，在聘任期到任的申請人會獲發額外培訓津貼，2個職位的入職條件可見以下組圖。

    點擊圖片放大
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以上2個職位均不屬於公務員職位，屬於合約職位。組長合約期由2021年7月16日至2021年8月4日；統計員合約為2021年7月17日至2021年8月4日。

有意申請此職位人士可於申請期內登入「2021年人口普查網上職位申請系統」遞交申請。所有申請將以遞交時的系統時間為準，逾期遞交或資料不全的申請表將不獲受理。為確保能在限期前遞交網上申請，申請人應盡早完成網上申請手續，以免臨近截止日期時，網上系統因需要處理大量申請而不勝負荷。

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責任編輯：翁嘉陽

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