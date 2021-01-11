【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？

▲ 今年度的創新獎項共頒予了9款手機，類型包含電競手機、旋轉橫向屏幕、摺疊手機等。

美國消費電子展CES 2021即將展開，舉辦單位美國消費技術協會（CTA）最新公佈一系列創新獎項，涵蓋多達28個不同分類。其中在手機方面，今年度的創新獎項共頒予了9款手機，類型包含電競手機、旋轉橫向屏幕、摺疊手機等。

今次的CES 2021手機創新獎項是由89位產業專家共同選出，排行第一位的華碩 ROG Phone 3 / ROG Kunai 3 遊戲控制器，除了已在不少遊戲相關評比獲評最佳遊戲手機，專家還重點讚揚其散熱機制良好、擁有頂級的音響效果，以及是設計以遊戲為核心，簡單又新潮。

排行第二、三位的手機均為LG旗下的旋轉橫向屏幕、5G手機，包括LG Wing、LG Velvet 5G。

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三星的5G摺機Galaxy Z Flip 5G就因為有更好的攜帶性，並且能與生活風格更好的整合而排行第4；旗艦機款 Galaxy Note 20 系列，則因為被點名讚美有最頂級的效能、流暢度及螢幕體驗而排行第5位。

此外，OnePlus 8 Pro 則被評為業界頂尖的智能手機，排行第8位。

是次獲獎手機型號順序排列：

華碩 ROG Phone 3 / ROG Kunai 3 遊戲控制器

LG Wing

LG Velvet 5G

TCL 10 5G UW

三星 Galaxy Z Flip 5G

三星 Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

三星 Galaxy A51 5G

OnePlus 8 Pro

Royole FlexPai 2

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責任編輯：張寶燕