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哈里梅根據報永久停用社交平台 因受網民惡意批評

環球社會熱點 15:53 2021/01/11

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英國哈里王子與妻子梅根去年初宣布淡出英國王室，但仍然成為社會焦點，哈里與梅根一舉一動都不時被人評頭點足，更受到網民持續的惡意批評。外媒報道，哈里與梅根因不滿網上「仇恨」言論太多，或放棄他們有過千萬粉絲的Instagram官方帳號，並且永久停用社交平台，低調於美國發展。

哈里梅根兒子「初試啼聲」 英國王室竟帶美國口音 【下一頁】

英國《衛報》報道，哈里夫婦自去年脫離王室後，其擁有1,040萬粉絲的Instagram帳號@sussexroyal已甚少更新，對上一則貼文為去年3月，呼籲追隨者注意新冠肺炎疫情。

梅根早前曾透露，網民持續的惡意信息，幾乎令她「無法生存」（almost unsurvivable），更是全球被最多惡言相向的人物，即使在懷孕前後亦不例外遭到猛烈攻擊。

梅根續指，網民子虛烏有的批評，某程度會影響自己的精神及情緒。

哈里梅根據報延長淡出過渡期 為拎王室贊助 【下一頁】

有外媒引述哈里夫婦身邊人士指，他們以個人名義重新使用社交平台機會很微。他們去年成立的慈善組織Archewell，至今都未有官方社交平台公布信息，相信沒有計劃為該慈善組織建立社交帳戶。

他們脫離英國王室後，先後移居加拿大及美國加州，並成立音樂製作公司Archewell Audio，與Spotify及Netflix簽約，擔任廣播節目主持及拍攝以他們為題材的紀錄片。

責任編輯：郭麗明

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