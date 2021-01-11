  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國會暴亂】美國法庭開審最少25宗相關恐怖主義案

環球政治 15:32 2021/01/11

分享：

美國陸軍部長向國會議員透露，法庭於國會暴亂發生後最少已開始審理25宗恐怖主義案件。

美國上周發生國會暴亂，美國總統特朗普的支持者闖入國會山莊，特朗普更被指煽動示威者引發國會暴亂。美媒報道，美國陸軍部長向國會議員透露，法庭於國會暴亂發生後，最少已開始審理25宗恐怖主義案件。

【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免 【下一頁】

【國會暴亂】共和黨議員：有黨友怕被侵粉攻擊 遂阻拜登當選 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）引述屬民主黨的眾議院軍事委員會成員克羅（Jason Crow）指，陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）周日（10日）經電話向其透露上述消息。

克羅指麥卡錫更表示，隨著當局擴大國會暴亂的調查範圍，已沒收長槍、汽油彈、爆炸裝置等危險物品。

國會暴亂事件造成5人死亡，包括一名於國會山莊執勤的警員殉職。反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）行政總裁格林布拉特（Jonathan Greenblatt）警告，拜登（Joe Biden）下周三（20日）舉行總統就職典禮，就職典禮當日的暴力將會加劇。

克羅更表示，麥卡錫表明國防部已經意識到，潛在恐怖分子於就職典禮日及之前或構成進一步威脅，正與聯邦執法部門合作以協調安全工作。克羅更要求當局審查於就職典禮部署的部隊成員，確保成員不會同情國內恐怖分子，從而影響執勤。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【國會暴亂】共和黨議員：有黨友怕被侵粉攻擊 遂阻拜登當選
今日
【國會暴亂】共和黨議員：有黨友怕被侵粉攻擊 遂阻拜登當選
【國會暴亂】阿諾舒華辛力加狠批 暴徒猶如納粹份子
今日
【國會暴亂】阿諾舒華辛力加狠批 暴徒猶如納粹份子
【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免
今日
【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免
【國會暴亂】福布斯編輯促企業封殺特朗普政府官員
今日
【國會暴亂】福布斯編輯促企業封殺特朗普政府官員
【國會暴亂】憂阻拜登施政 參院或不即時彈劾特朗普
今日
【國會暴亂】憂阻拜登施政 參院或不即時彈劾特朗普
請願示威 恐怖主義 國防 特朗普 美國 美國國會 陸軍

上一篇文章

【國會暴亂】FBI早警告或有暴亂 惟警方未有理會

下一篇文章

【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國會暴亂】特朗普一家開心睇直播捱轟 長子急刪片
【國會暴亂】特朗普一家開心睇直播捱轟 長子急刪片
【國會暴亂】佩洛西將動議彈劾特朗普 坦言為禁其再參選
【國會暴亂】佩洛西將動議彈劾特朗普 坦言為禁其再參選
新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間17:00）
【國會暴亂】多位特朗普忠粉被捕 包括搶佩洛西講台示威者
【國會暴亂】多位特朗普忠粉被捕 包括搶佩洛西講台示威者
【國會暴亂】共和黨人促拜登 阻眾議院彈劾特朗普
【國會暴亂】共和黨人促拜登 阻眾議院彈劾特朗普
【國會暴亂】Twitter封殺特朗普 右翼平台GAB每小時增過萬用戶
【國會暴亂】Twitter封殺特朗普 右翼平台GAB每小時增過萬用戶