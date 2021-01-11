【國會暴亂】美國法庭開審最少25宗相關恐怖主義案

▲ 美國陸軍部長向國會議員透露，法庭於國會暴亂發生後最少已開始審理25宗恐怖主義案件。

美國上周發生國會暴亂，美國總統特朗普的支持者闖入國會山莊，特朗普更被指煽動示威者引發國會暴亂。美媒報道，美國陸軍部長向國會議員透露，法庭於國會暴亂發生後，最少已開始審理25宗恐怖主義案件。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述屬民主黨的眾議院軍事委員會成員克羅（Jason Crow）指，陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）周日（10日）經電話向其透露上述消息。

克羅指麥卡錫更表示，隨著當局擴大國會暴亂的調查範圍，已沒收長槍、汽油彈、爆炸裝置等危險物品。

國會暴亂事件造成5人死亡，包括一名於國會山莊執勤的警員殉職。反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）行政總裁格林布拉特（Jonathan Greenblatt）警告，拜登（Joe Biden）下周三（20日）舉行總統就職典禮，就職典禮當日的暴力將會加劇。

克羅更表示，麥卡錫表明國防部已經意識到，潛在恐怖分子於就職典禮日及之前或構成進一步威脅，正與聯邦執法部門合作以協調安全工作。克羅更要求當局審查於就職典禮部署的部隊成員，確保成員不會同情國內恐怖分子，從而影響執勤。

責任編輯：鄭錦玲