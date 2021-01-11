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【CES 2021】LG推懶人專用智能床　床身藏透明OLED電視

科技 15:41 2021/01/11

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近日LG趁美國消費電子展（CES）開幕前夕，公布即將推出以透明OLED屏幕打造的電視產品。 只要一按下按鈕，屏幕就會從床尾升起，可說是懶人恩物。

透明電視近年成為熱門話題，多間廠商都積極推出不同款式的透明電視搶佔市場寶座。近日LG趁美國消費電子展（CES）開幕前夕，公布即將推出以透明OLED屏幕打造的電視產品，可在不需要使用時放置於床尾收納。 只要一按下按鈕，屏幕就會從床尾升起，可說是懶人恩物。

【CES 2021】Lenovo推新一代AR眼鏡　可同時顯示5個屏幕

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LG表示，在推出透明OLED屏幕後，將會持續將這項產品拓展至各種生活應用中，例如近日就將床與透明OLED相結合，打造成智能電視床。不需要看電視時就可降下屏幕，放置於床尾收納；在半升起狀態下就可顯示使用者平均睡眠時間、睡眠品質、心率，以及當前時間等資訊；而屏幕全升起時則可作55吋電視使用。

是次的電視產品採用的透明OLED屏幕，採用40%透明度設計，相比過往僅能以10%透明度呈現，透明度提升許多。與此同時，電視底座配合滾輪也能在室內隨意移動，側面也有把手方便使用者拉動電視。

不需要看電視時就可降下屏幕，放置於床尾收納。（LG資料圖片）

除了與床的結合，目前LG的OLED透明屏幕已可應用在地鐵上作為窗戶，讓乘客可享受外部風景外，還可以了解地鐵路線以及各地區信息。又或是應用在餐廳如壽司店中，讓客人與廚師之間用55吋的透明OLED屏幕做分隔，客人可透過內建的觸控顯示器點菜，等待出菜時間時可利用透明 OLED觀看節目，還可達到防疫效果，實現零接觸。

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責任編輯：曾曉汶

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