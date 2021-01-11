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【疫苗接種】英國增設7個大型注射疫苗中心 冀加快接種速度

環球政經 15:52 2021/01/11

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英國疫情持續嚴峻，英國衞生大臣夏國賢(Matt Hancock )表示，為了在2月中旬前讓所有易感染新冠肺炎病毒的群組完成接種工作，於當地時間周一(11日)起增設7個大型疫苗接種中心，令全國現時可接種地點總數達1,200個，冀春季來臨前讓恢復社會運作。

【新冠疫苗】全國僅500人接種疫苗　法國政府「蝸牛般的速度」捱批:【下一頁

他指，目前全國每日約有20萬人接種疫苗，目標提升至每周200萬人，趕於2月15日前為養老院、70歲以上長者、長期病患及醫護人員 完成接種疫苗。現時英國倫敦南丁格爾醫院、西布里斯托爾的足球場和北部曼徹斯特的網球俱樂部等均變成接種中心，另有數百家醫生診所、醫院及藥房亦於本周起提供新冠肺炎疫苗接種工作，料成為當地史上最大的疫苗接種計劃。

【新冠肺炎】有別南非與英國　日本出現全新變種病毒:【下一頁

 

早前英國宣布全國實施第3次全國封城，首相約翰遜表示英格蘭地區有過百萬人感染新冠病毒，平均每50人就有1人確診新冠肺炎，反映英國新冠肺炎疫情嚴峻 。到現時為止，英國總確診數字累計逾300萬，單日增逾5.4萬宗，死亡人數超過8.1萬。

 

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責任編輯：潘曉豐


 

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