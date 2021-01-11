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【農曆新年2021】新城市廣場集齊12生肖LEGO公仔　首推LEGO利是封兼12個新年打卡位

商業 15:05 2021/01/11

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新城市廣場將聯乘LEGO，於1月下旬呈獻「新城市廣場 X LEGO® LET’S MOOVE 新春動樂園」，首次齊集12生肖的LEGO minifigures (迷你人偶)以健身造型，陪大家開運大團拜。

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新城市廣場的場內將會有３個至Fit動樂大挑戰，完成指定健身挑戰，即可以收集珍藏版LEGO閃卡及打氣貼紙。此外，全場一共帶來多達12個動感滿FUN的拍照打卡位，包括以1:20比例完美還原LEGO最新牛年園林亭園、好運紅牛、４米高林村許願樹、8位專業花藝師受邀精心打造LEGO花墟等。

新城市廣場及LEGO首次推出以LEGO 12生肖造型minifigures為設計主題的「新城市廣場X LEGO®12生肖躍動新春利是封套裝」，所有生肖將以健身造型登場兼大玩諧音食字祝福語，玩味十足，例如「壯健如牛」、「玉鼠臨風」、「荷包滿蛇」、「生雞勃勃」等。

    點擊圖片放大
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另外還有全港獨家換領的新春限量版 LEGO如意祈福塔，以及福氣小燈籠。全港限量900套，極具收藏價值。

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責任編輯：葉泳珊

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商場活動 設計 LEGO 農曆新年 健身 生肖 新城市廣場 New Town Plaza

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