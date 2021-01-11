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【大行報告】滙豐研究指車股未升完　調高3大車股目標價 最多一隻調升112％

股樓投資 15:21 2021/01/11

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滙豐環球發表報告，指汽車股仍有上升空間，市場需求仍然上升，因此調高吉利汽車（00175）、長城汽車（02333）及比亞迪（01211）的目標價，3股皆維持「買入」評級。

吉利汽車今日（11日）暫報32.05元，跌3.6%，成交額68億元；長城汽車報30.6元，升3.6%，成交額25.3億元；比亞迪報254.6元，升6%，成交額36.2億元。

報告指出，內地汽車需求正在泛濫，現時正看到汽車需求明顯上升，預計行業今年將會出現10%增長，行業估值也已上調。同時，在盈利增強勁及高經營槓桿下，估值都正在上升，暫時也未見到到達警示水平，行業市賬率（PB）仍離2017年高位有一段距離。

滙豐研究並把汽車行業2020至2022年盈利，分別調升1%、8%及7%，行業目標價平均調升52%。當中吉利汽車目標價升61%至32.9元；比亞迪股份目標價升36%至254元；長城汽車目標價升112%至34.2元，皆維持「買入」評級，相信這些行業領導者將會受惠於強勁產品周期、電動車及智能駕駛能力。

【延伸閱讀】2021展望：花旗列今年3大投資主題  籲科網股換馬至周期股   另推薦7大首選中資股 【見下頁

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記者：李兆明

 

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