【大行報告】野村削舜宇評級至「減持 」 指市場對其獲蘋果訂單期望過高 舜宇漲近半成

野村發表報告稱，舜宇光學（02382）股價年初至今已上升12%，跑贏恒指的2%，主要由於投資者對全球新能源汽車市場的需求過份樂觀，積極收集包括舜宇在內與汽車供應鏈相關的股份，市場早前預計，集團今年可能會贏得蘋果公司（APPLE）手機鏡頭訂單，同時榮耀品牌的分拆對大中華區眼鏡供應鏈企業有利。

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然而，該行認為隨著舜宇的股價上升，市場的期望過高，或令股價的吸引力下降。因此，該行將舜宇的評級由「中性」下調至「減持」，而基於30倍2021年每股盈利5.6元，該行將其目標價由165元，輕微上調1.8%至168元。該股最新漲4.86%，報198.3元，盤中曾高見204.6元。

該行又預測，舜宇車載鏡頭業務銷售及毛利，將由去年的佔整體6%及13%，增至2022年的8%及20%，相當於該業務在今年及2022年的估值，分別為市盈率90倍及65倍。雖然業務盈利在未來2年或有40%以上的增長，但目前該行對整體業務的估值，為今年市盈率34倍，認為未算太吸引。

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該行認為，集團仍需面對一些可靠性的問題，且iPad鏡頭的機會依然存在不確定性，而iPhone鏡頭技術要求更高，估計今年未必可以加入供應鏈，認為市場對集團獲得蘋果公司訂單的期望似乎過份樂觀。

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撰文：溫藹紅