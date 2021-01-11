中銀香港舉辦全港中小學生新春WhatsApp Stickers 創作比賽 深化學生對春節文化認知 培養儲蓄習慣

中國銀行（香港）（「中銀香港」）以「慶賀新春」為題，舉辦「新春WhatsApp Stickers創作比賽」，邀請全港全日制中、小學生參與。此比賽旨在讓學生透過創作激發視藝潛能，深化對中國傳統春節文化的認知。同時，為鼓勵學生培養儲蓄習慣，得獎者將獲中銀香港贈予最高港幣2,000 元現金獎，獎金將誌入其於中銀香港「孩子天」或「自在理財」賬戶內。



創作比賽設有三個組別，分別為小學初級組、小學高級組及中學組。每個組別均設有冠、亞、季軍各一名；「最具創意獎」、「別出心裁獎」、「新春喜慶獎」各兩名，以及優異獎50 名。參賽者須以個人形式參賽。評審團將以參賽作品的配合主題度、創意度和美感度為評審準則，選出得獎作品。比賽亦設有小學組及中學組的「最踴躍參與學校獎」冠、亞、季軍，將由參與人數最多的學校獲得。

是次比賽將以線上形式舉行。參賽者須於1 月17 日前，將參賽作品連同參加表格上載至比賽平台網站https://www.eczone.com.hk/。



得獎名單及作品將於2 月1 日於上述網站公佈。協辦單位教育通訊科技平台School Team Technology Limited 會將得獎作品（優異獎除外）製作成WhatsApp Stickers，上載至手機應用程式「SchooLink 家校通訊平台」以供下載，讓家長和學生在新春期間以別出心裁的WhatsApp Stickers 為親友送上誠摯祝福。

「中銀香港 - 新春WhatsApp Stickers 創作比賽」

設計主題：慶賀新春

參賽對象：全港全日制中、小學生

參賽組別：

(1) 小學初級組（小一至小三學生）

(2) 小學高級組（小四至小六學生）

(3) 中學組（中一至中六學生）

比賽日期：由即日起至2021 年1 月17 日

參加方法及格式：小學組於比賽平台網站下載畫紙模版創作作品，再將作品拍照或掃瞄；中學組只限以繪圖軟件、電腦或流動應用程式製作。參賽作品須以JPG 或PNG 檔案提交，連同參加表格上載至比賽平台網站。

評審標準：配合主題（40%）、創意（30%）和美感（30%）

上述產品、服務和優惠受條款約束。詳情請向中國銀行（香港）有限公司職員查詢。



「中銀香港 - 新春 WhatsApp Stickers 創作比賽 」詳情 、條款及細則

設計主題： 慶賀新春

參賽組別：

(1) 小學初級組 : 小一至三學生

(2) 小學高級組 : 小四至六學生

(3) 中學組 : 中一至六學生



參加辦法：

參賽者需於指定日期前將作品上載至比賽平台網站（www.eczone.com.hk)



(1) 小學初級組 及 (2) 小學高級組



於比賽平台網站先下載並列印「中銀香港 - 新春 WhatsApp stickers創作比賽」畫紙模版，於作品遞交日期內於同一平台登記參賽的資料，再將作品拍/掃瞄，並上載至比賽平台網 。作品只限平面設計。



(3)中學組

透過比賽平台網站登記參賽的資料及直接上載「中銀香港 - 新春 WhatsApp stickers創作比賽」電子作品。作品只限以繪圖軟件、電腦或流應用程式製作。



作品遞交日期：2021年 1月 7日至 1月 17 日



作品格式：

作品須以 JPG 或 PNG 檔案提交

1. 小學初級組 及小學高級組 - 10cm x 10cm

(畫紙模版可於即日起於比賽平台網站 www.eczone.com.hk 直接下載 )



2. 中學組 - 512 X 512像素

評審標準： 配合主題 (40%) 、具創意 (30%) 和美感 (30%)



獎項及奬品：

是次比賽個人獎項每組設冠、亞、季軍、「最具創意獎 」、「別出心裁獎 」、「新春喜慶獎 」及優異獎 。得獎作品 (優異獎除外)將會製作成WhatsApp Stickers予學生 /家長 下載使用 。



個人獎項 (每組) 獎品

冠軍 (1 名) HK$2,000 現金獎 *、獎盃及狀

亞軍 (1 名) HK$800 現金獎 *、獎盃及狀

季軍 (1 名) HK$500 現金獎 *、獎盃及狀

「最具創意獎 」(2名) HK$300 現金獎 *及獎狀

「別出心裁獎 」(2名) HK$300 現金獎 *及獎狀

「新春喜慶獎 」(2名) HK$300 現金獎 *及獎狀

優異獎 (50 名) HK$200 現金獎 *及獎狀



「最踴躍參與學校獎」 獎品

冠軍(中學組及小學組各1名) 獎盃

亞軍(中學組及小學組各1名) 獎盃

季軍(中學組及小學組各1名) 獎盃



* 所有現金獎將誌入得獎者之中國銀行（香港）有限公司「孩子天」或「自在理財」戶口內。



公佈結果：

得獎名單 會於 2021 2021 2021 2021 2021 年 2 月 1日於比賽 平台 網站 （www.eczone.com.hkwww.eczone.com.hkwww.eczone.com.hkwww.eczone.com.hk www.eczone.com.hkwww.eczone.com.hkwww.eczone.com.hk www.eczone.com.hk www.eczone.com.hk）公 佈。 得獎 WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp Stickers 作品 (優異獎除外 優異獎除外 優異獎除外 優異獎除外 優異獎除外 )將製作成 WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp StickersStickers Stickers StickersStickersStickers將於 2月上旬 於手機應用程式 Schoolink Schoolink Schoolink Schoolink Schoolink 家校通訊平台供下載。 家校通訊平台供下載。

比賽 條款及 細則

參賽者一旦提交作品，將被視為同意並接納下列條款及細則。如於 參賽者一旦提交作品，將被視為同意並接納下列條款及細則。如於 參賽者一旦提交作品，將被視為同意並接納下列條款及細則。如於 參賽者一旦提交作品，將被視為同意並接納下列條款及細則。如於 截止報名日期前年齡未滿十八歲，則其或以上之家長監護人須同 截止報名日期前年齡未滿十八歲，則其或以上之家長監護人須同 截止報名日期前年齡未滿十八歲，則其或以上之家長監護人須同 截止報名日期前年齡未滿十八歲，則其或以上之家長監護人須同 意參賽者加是次比及同並接納下列條款細則。未能符合可會被取 意參賽者加是次比及同並接納下列條款細則。未能符合可會被取 意參賽者加是次比及同並接納下列條款細則。未能符合可會被取 意參賽者加是次比及同並接納下列條款細則。未能符合可會被取 消參賽資格，以及喪失名銜和獎項 消參賽資格，以及喪失名銜和獎項 消參賽資格，以及喪失名銜和獎項 ：

1. 比賽分為 小學 初級組（ 初級組（ 小一至 小三學生） 、小學 高級組（ 高級組（ 小四至 小六學生） 六學生） 六學生） 以及中學組（一至六）三 以及中學組（一至六）三 以及中學組（一至六）三 個組別。

2. 每位參 賽者只可遞交一份作品，多或不完整將會廢。 者只可遞交一份作品，多或不完整將會廢。 者只可遞交一份作品，多或不完整將會廢。 者只可遞交一份作品，多或不完整將會廢。 者只可遞交一份作品，多或不完整將會廢。

3. 參賽作品必須是者的個人原創， 參賽作品必須是者的個人原創， 參賽作品必須是者的個人原創， 參賽作品必須是者的個人原創， 嚴禁 抄襲 、使用或合併他人之作 使用或合併他人之作 使用或合併他人之作 品的全部或任何分。參賽者需擁有該作所知識產權 (包括版權 )。 入選作品如涉及 入選作品如涉及 入選作品如涉及 入選作品如涉及 入選作品如涉及 入選作品如涉及 入選作品如涉及 任何 知識產權 知識產權 知識產權 知識產權 (包括版權 包括版權 包括版權 包括版權 )等法律糾紛，一概與 等法律糾紛，一概與 等法律糾紛，一概與 等法律糾紛，一概與 等法律糾紛，一概與 等法律糾紛，一概與 等法律糾紛，一概與 等法律糾紛，一概與 等法律糾紛，一概與 School School School School TeamTeam Team Technology LimitedTechnology Limited Technology LimitedTechnology LimitedTechnology Limited Technology Limited Technology LimitedTechnology LimitedTechnology Limited Technology LimitedTechnology Limited (「School Team School TeamSchool Team School TeamSchool Team School Team」) 及中國銀行（香港）有限 中國銀行（香港）有限 中國銀行（香港）有限 中國銀行（香港）有限 公司（「 公司（「 公司（「 中銀香港 中銀香港 」） 無關。參賽者一旦遞交作品，即保證並沒有 無關。參賽者一旦遞交作品，即保證並沒有 無關。參賽者一旦遞交作品，即保證並沒有 無關。參賽者一旦遞交作品，即保證並沒有 無關。參賽者一旦遞交作品，即保證並沒有 無關。參賽者一旦遞交作品，即保證並沒有 無關。參賽者一旦遞交作品，即保證並沒有 無關。參賽者一旦遞交作品，即保證並沒有 涉及任何法律糾紛 涉及任何法律糾紛 涉及任何法律糾紛 涉及任何法律糾紛 ；亦保證作品從未 亦保證作品從未 亦保證作品從未 亦保證作品從未 及不會 及不會 被發表或用作參加其他比賽。 被發表或用作參加其他比賽。 被發表或用作參加其他比賽。 被發表或用作參加其他比賽。 被發表或用作參加其他比賽。 被發表或用作參加其他比賽。

4. 參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗參賽作品、 標題簡介及內容不能涉任何合法淫褻雅誹謗恐嚇、色情 恐嚇、色情 、暴力不良意識商業或宗教宣傳 、暴力不良意識商業或宗教宣傳 、暴力不良意識商業或宗教宣傳 、暴力不良意識商業或宗教宣傳 、暴力不良意識商業或宗教宣傳 、暴力不良意識商業或宗教宣傳 、暴力不良意識商業或宗教宣傳 、騷擾致他人有憎恨或 、騷擾致他人有憎恨或 、騷擾致他人有憎恨或 、騷擾致他人有憎恨或 、騷擾致他人有憎恨或 不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑不安、冒犯種族或民歧視鼓吹被為罪的行引致事 刑責任、違反何法例規則不恰當或正的資料 責任、違反何法例規則不恰當或正的資料 責任、違反何法例規則不恰當或正的資料 責任、違反何法例規則不恰當或正的資料 責任、違反何法例規則不恰當或正的資料 /内容。

5. 參賽者須 確保 參賽作品沒有違反任何適用法律，或侵犯知識產權及版 參賽作品沒有違反任何適用法律，或侵犯知識產權及版 參賽作品沒有違反任何適用法律，或侵犯知識產權及版 參賽作品沒有違反任何適用法律，或侵犯知識產權及版 參賽作品沒有違反任何適用法律，或侵犯知識產權及版 參賽作品沒有違反任何適用法律，或侵犯知識產權及版 參賽作品沒有違反任何適用法律，或侵犯知識產權及版

權條例。如參賽作品的 内容有抵觸任何法律，所涉及權條例。如參賽作品的 内容有抵觸任何法律，所涉及權條例。如參賽作品的 内容有抵觸任何法律，所涉及權條例。如參賽作品的 内容有抵觸任何法律，所涉及權條例。如參賽作品的 内容有抵觸任何法律，所涉及權條例。如參賽作品的 内容有抵觸任何法律，所涉及權條例。如參賽作品的 内容有抵觸任何法律，所涉及一切 法律責任皆由 法律責任皆由 法律責任皆由 參賽者自行承擔， 參賽者自行承擔， 參賽者自行承擔， 參賽者自行承擔， 參賽者自行承擔， 參賽者自行承擔， 參賽者自行承擔， 參賽者自行承擔， School Team School Team School Team School Team School Team School Team School Team School Team 及中銀香港 概不負責。 參賽者須彌償 參賽者須彌償 參賽者須彌償 參賽者須彌償 參賽者須彌償 參賽者須彌償 School Team School Team School Team School Team School Team School Team 及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或及中銀香港和其他授權者因侵犯任何 人的知識產或其他權利的指控或申索，因參賽者違反比任何條款及細則而產生 其他權利的指控或申索，因參賽者違反比任何條款及細則而產生 其他權利的指控或申索，因參賽者違反比任何條款及細則而產生 其他權利的指控或申索，因參賽者違反比任何條款及細則而產生 其他權利的指控或申索，因參賽者違反比任何條款及細則而產生 其他權利的指控或申索，因參賽者違反比任何條款及細則而產生 其他權利的指控或申索，因參賽者違反比任何條款及細則而產生 其他權利的指控或申索，因參賽者違反比任何條款及細則而產生 其他權利的指控或申索，因參賽者違反比任何條款及細則而產生 其他權利的指控或申索，因參賽者違反比任何條款及細則而產生 或引起的任何性質費用、損 失或引起的任何性質費用、損 失或引起的任何性質費用、損 失害和責任。 害和責任。 害和責任。

6. 參加表格上須填妥真實及正確的個人資料，並把連同賽作 參加表格上須填妥真實及正確的個人資料，並把連同賽作 參加表格上須填妥真實及正確的個人資料，並把連同賽作 參加表格上須填妥真實及正確的個人資料，並把連同賽作 參加表格上須填妥真實及正確的個人資料，並把連同賽作 參加表格上須填妥真實及正確的個人資料，並把連同賽作 參加表格上須填妥真實及正確的個人資料，並把連同賽作 參加表格上須填妥真實及正確的個人資料，並把連同賽作 品於截止日期前 一併 提交至「 提交至「 中銀香港 - 新春 WhatsApp StickersWhatsApp StickersWhatsApp StickersWhatsApp Stickers WhatsApp StickersWhatsApp StickersWhatsApp StickersWhatsApp StickersWhatsApp StickersWhatsApp Stickers WhatsApp Stickers WhatsApp StickersWhatsApp StickersWhatsApp Stickers創作 比賽 」比賽 平台 網站 （www.eczone.com.hkwww.eczone.com.hkwww.eczone.com.hkwww.eczone.com.hk www.eczone.com.hkwww.eczone.com.hkwww.eczone.com.hk www.eczone.com.hk www.eczone.com.hk）（「 比賽 平台」） 平台」） ，作品一經提 ，作品一經提 ，作品一經提 交， 均不可作修改 。

7. 作品的提交時間以 School Team chool Teamchool Team chool Teamchool Team chool Team的系統 伺服器上顯示的日期和時間為準； 伺服器上顯示的日期和時間為準； 伺服器上顯示的日期和時間為準； 伺服器上顯示的日期和時間為準； 伺服器上顯示的日期和時間為準； 如因任何原而引致 作品 的遺失、遞交延誤或錯， 的遺失、遞交延誤或錯， 的遺失、遞交延誤或錯， 的遺失、遞交延誤或錯， 的遺失、遞交延誤或錯， School Team chool Team chool Team chool Team chool Team chool Team 及中銀 及中銀 香港 將不會承擔任 何相關的責將不會承擔任 何相關的責將不會承擔任 何相關的責。

8. 參賽者須將作品保密，並採取所需措施確在比結果公布前不會 參賽者須將作品保密，並採取所需措施確在比結果公布前不會 參賽者須將作品保密，並採取所需措施確在比結果公布前不會 參賽者須將作品保密，並採取所需措施確在比結果公布前不會 參賽者須將作品保密，並採取所需措施確在比結果公布前不會 參賽者須將作品保密，並採取所需措施確在比結果公布前不會 參賽者須將作品保密，並採取所需措施確在比結果公布前不會 參賽者須將作品保密，並採取所需措施確在比結果公布前不會 參賽者須將作品保密，並採取所需措施確在比結果公布前不會 參賽者須將作品保密，並採取所需措施確在比結果公布前不會 向任何第三方透露作品的內容 向任何第三方透露作品的內容 向任何第三方透露作品的內容 。

9. School Team chool Team chool Team chool Team chool Team chool Team 及中銀香港 中銀香港 中銀香港 保留詮釋和修訂比賽安排、 保留詮釋和修訂比賽安排、 保留詮釋和修訂比賽安排、 保留詮釋和修訂比賽安排、 本條款及細則（包括 條款及細則（包括 條款及細則（包括 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 評審準則）的權利，並不作另行通知唯有關決定將須符合比賽目而 參賽者不得對有關決定提出異議 參賽者不得對有關決定提出異議 參賽者不得對有關決定提出異議 。

10. 比賽結果以評審團的最終分為準，參者不得異議 比賽結果以評審團的最終分為準，參者不得異議 比賽結果以評審團的最終分為準，參者不得異議 比賽結果以評審團的最終分為準，參者不得異議 比賽結果以評審團的最終分為準，參者不得異議 。

11. 參賽者授權 School Team chool Teamchool Teamchool Team chool Teamchool Teamchool Teamchool Team及中銀香港 使用 (包括編輯、改複製向評 包括編輯、改複製向評 包括編輯、改複製向評 包括編輯、改複製向評 包括編輯、改複製向評 包括編輯、改複製向評 包括編輯、改複製向評 包括編輯、改複製向評

審團及公眾提供發放 (包括提供予下載 )) 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 參賽作品中任何貼圖用 途，並授權 School Team chool Teamchool Teamchool Teamchool Team chool Team及中銀香港 使用參賽者所提交的加表格 使用參賽者所提交的加表格 使用參賽者所提交的加表格 (以及 表格中任何資料 )、作品及其他 材料進行評審、作品及其他 材料進行評審、作品及其他 材料進行評審、作品及其他 材料進行評審、作品及其他 材料進行評審與比賽 相關事務之用 相關事務之用 相關事務之用 途， 而無須另行通知參賽者。為免生疑問途， 而無須另行通知參賽者。為免生疑問途， 而無須另行通知參賽者。為免生疑問途， 而無須另行通知參賽者。為免生疑問途， 而無須另行通知參賽者。為免生疑問途， 而無須另行通知參賽者。為免生疑問途， 而無須另行通知參賽者。為免生疑問中銀香港 中銀香港 及 School Team chool Teamchool Team chool Teamchool Team chool Team有權 決定最終是否向公眾提供及發放任何參賽作品中的全部 決定最終是否向公眾提供及發放任何參賽作品中的全部 決定最終是否向公眾提供及發放任何參賽作品中的全部 決定最終是否向公眾提供及發放任何參賽作品中的全部 決定最終是否向公眾提供及發放任何參賽作品中的全部 。

12. 參賽者同意 School Team chool Team chool Teamchool Teamchool Teamchool Team及中銀香港 將其參賽作品及個人資料 (包括姓 包括姓 名、學校稱及就讀年級 名、學校稱及就讀年級 名、學校稱及就讀年級 ) 轉交第三方作比賽相關用途，包括 轉交第三方作比賽相關用途，包括 轉交第三方作比賽相關用途，包括 轉交第三方作比賽相關用途，包括 但不 限於獎 限於獎 狀印刷 、賽果公佈 ，並同意中銀香港 公佈其參賽作品 其參賽作品 其參賽作品 、姓名、學校稱及 姓名、學校稱及 姓名、學校稱及 姓名、學校稱及 就讀年級 在任何媒體作 在任何媒體作 比賽 宣傳用途 ，而毋須另行通知參賽者 ，而毋須另行通知參賽者 ，而毋須另行通知參賽者 或向參賽者 向參賽者 向參賽者 支付任何費用 。

13. School Team chool Team chool Teamchool Teamchool Teamchool Team及中銀香港 中銀香港 中銀香港 在收到參賽作品後， 將不會個別通知在收到參賽作品後， 將不會個別通知在收到參賽作品後， 將不會個別通知在收到參賽作品後， 將不會個別通知實體 參 賽作品 （如有） 亦不會獲退還。 亦不會獲退還。 亦不會獲退還。 School Team chool Teamchool Team chool Teamchool Team chool Team及中銀香港 有權拒絕或取消 有權拒絕或取消 有權拒絕或取消 任何參 賽者之參賽資格而不會預先通知。 者之參賽資格而不會預先通知。 者之參賽資格而不會預先通知。 者之參賽資格而不會預先通知。 者之參賽資格而不會預先通知。

14. 所有現金獎將誌入至得者之中 所有現金獎將誌入至得者之中 所有現金獎將誌入至得者之中 所有現金獎將誌入至得者之中 銀香港 「孩子天 」 (11 歲以下兒童 ) 或 「自在理財」（ 「自在理財」（ 11 歲或以 上兒童）戶口內。

15. Sc hool hool hool hool Teameameam將在 2021202120212021年 2月底或之前按 得獎者填寫的電郵地址 得獎者填寫的電郵地址 向其 發 送現金獎 送現金獎 送現金獎 電子 換領 函。 現金獎 現金獎 電子 換領函 在任何情況下如有遺失、 損壞在任何情況下如有遺失、 損壞在任何情況下如有遺失、 損壞在任何情況下如有遺失、 損壞在任何情況下如有遺失、 損壞在任何情況下如有遺失、 損壞塗污或被竊， 塗污或被竊， School Team chool Teamchool Teamchool Team chool Teamchool Teamchool Teamchool Team及中銀香港恕不補發或更換，亦承擔任何責 中銀香港恕不補發或更換，亦承擔任何責 中銀香港恕不補發或更換，亦承擔任何責 中銀香港恕不補發或更換，亦承擔任何責 中銀香港恕不補發或更換，亦承擔任何責 中銀香港恕不補發或更換，亦承擔任何責 任。

16. 得獎者需於 2021202120212021年 4月 30日或之 前，列印及攜同現金獎 ，列印及攜同現金獎 電子 換領函及 換領函及 換領函及 指定申請文件，於中銀香港分行開立「孩子天」（ 指定申請文件，於中銀香港分行開立「孩子天」（ 指定申請文件，於中銀香港分行開立「孩子天」（ 指定申請文件，於中銀香港分行開立「孩子天」（ 指定申請文件，於中銀香港分行開立「孩子天」（ 指定申請文件，於中銀香港分行開立「孩子天」（ 11 歲以下兒童）或 歲以下兒童）或 「自在理財」（ 「自在理財」（ 11 歲或以上 或以上 兒童）戶口 ，以便安排現金獎誌入， 以便安排現金獎誌入， 以便安排現金獎誌入， 詳情可 向 中銀香港職員查詢。

17. 所有現金獎將於 2021202120212021年 7月 31日或之前 誌入至有關「孩子天」或自 誌入至有關「孩子天」或自 誌入至有關「孩子天」或自 誌入至有關「孩子天」或自 在理財」賬戶。

18. 於中銀香港誌入現金獎時，該得者 於中銀香港誌入現金獎時，該得者 於中銀香港誌入現金獎時，該得者 於中銀香港誌入現金獎時，該得者 於中銀香港誌入現金獎時，該得者 須持有 「孩子天」 「孩子天」 /「自在理財」 戶口 ， 否則現金獎將被取消，亦不會獲補發任何 否則現金獎將被取消，亦不會獲補發任何 否則現金獎將被取消，亦不會獲補發任何 獎品 。

收集個人資料聲明

1. 參賽者提供的所有資料為 參賽者提供的所有資料為 參賽者提供的所有資料為 參賽者提供的所有資料為 參賽者提供的所有資料為 參賽者提供的所有資料為 比賽 所需， 所需， 如果參賽者未能提供 如果參賽者未能提供 如果參賽者未能提供 如果參賽者未能提供 如果參賽者未能提供 所需 的個人資料， 的個人資料， 的個人資料， 的個人資料， School Team chool Team chool Teamchool Teamchool Team及中銀香港 及中銀香港 及中銀香港 可能無法處理其參賽作品。 可能無法處理其參賽作品。 可能無法處理其參賽作品。

2. 表格上所收集的個人資料僅作是次比賽安排之用途。除此外， 表格上所收集的個人資料僅作是次比賽安排之用途。除此外， 表格上所收集的個人資料僅作是次比賽安排之用途。除此外， 表格上所收集的個人資料僅作是次比賽安排之用途。除此外， 表格上所收集的個人資料僅作是次比賽安排之用途。除此外， 表格上所收集的個人資料僅作是次比賽安排之用途。除此外， 表格上所收集的個人資料僅作是次比賽安排之用途。除此外， 表格上所收集的個人資料僅作是次比賽安排之用途。除此外， 表格上所收集的個人資料僅作是次比賽安排之用途。除此外， School Team chool Teamchool Team chool Teamchool Team chool Team及中銀香港 將不會使用該等個人資料作其他途。 將不會使用該等個人資料作其他途。 將不會使用該等個人資料作其他途。 將不會使用該等個人資料作其他途。 將不會使用該等個人資料作其他途。

3. 除非 本條款及細則明確規定 條款及細則明確規定 條款及細則明確規定 條款及細則明確規定 條款及細則明確規定 條款及細則明確規定 條款及細則明確規定 條款及細則明確規定 （包括但不限於 本條款及細則第 12條） ，否則 School Team School Team School TeamSchool TeamSchool Team及中銀香港 及中銀香港 及中銀香港 將不會向第三方披露參賽者的個人資料。 將不會向第三方披露參賽者的個人資料。 將不會向第三方披露參賽者的個人資料。

4. 參賽者提供的個人資料將會在比結束後 參賽者提供的個人資料將會在比結束後 6 個月內銷毀，已按 本條款及細 條款及細 條款及細 條款及細 則公布的資料除外。

一般條款及細則

1. 上述 得獎者的現金 獎只適用於 獎只適用於 獎只適用於 中銀香港 個人銀行客戶。 個人銀行客戶。 個人銀行客戶。

2. 上述比賽 受有關條款及細則約束，詳情請參閱相關宣傳品。

3. 上述所有獎品不可轉讓、退回、更換其他禮品／禮券／獎賞／優惠或折換現金。

4. Schoolin SchoolinSchoolin k家校通訊平台 家校通訊平台 手機應用程式為第三者的手機應用程式。SchoolinkSchoolink Schoolink 家校通訊平台 手機應用程式的使用條款須受供應商的相關條款所約束。中銀香港並非此Schoolink SchoolinkSchoolinkSchoolink 家校通訊平台 手機應用程式的供應商，中銀香港概不就該有關產品及/或服務上之一切作出任何保證，或對於使用該產品及/或服務時所構成之後果負責。客戶如對Schoolink SchoolinkSchoolink 家校通訊平台 手機應用程式內之產品及/或服務有任何查詢、意見、索償丶投訴及/或糾紛，請直接與有關供應商聯絡。中銀香港恕不承擔任何責任。

5. 中銀香港並無審閱或核實且概不就使用該第三方流動應用程式內的資訊或其刊載或提供的資料、産品或服務或私隱慣例所産生的任何損失承擔責任（不論疏忽或其他方式）。中銀香港並非認同或推薦該流動應用程式所刊載或提供的任何資訊、資料、産品或服務，中銀香港亦概不就該流動應用程式所刊載或提供的資訊、資料、産品或服務的任何的不確或失當負責。請審閱有關第三方流動應用程式載有的條款及條件、相關免責聲明及私隱政策。

6. 中銀香港將保留隨時更改、暫停或取消上述比賽 或修訂本條款及細則之酌情

權而毋須事先通知。

7. 本條款及細則受香港特別行政區法律所管轄，並以此作為法律詮釋。

8. 如有任何爭議，中銀香港 中銀香港 中銀香港 保留最終決定權。

（資料由客戶提供）