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【台灣有樂@iM網欄】當喜歡酒品收藏的港仔遇上金門名物高粱酒

名人薈萃 19:08 2021/01/11

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不經不覺，已經來到1月11號，距離2月10號，只差一個月，也就是說，我人生首部參演的台灣電影《金不厭詐》，還有一個月就要在台灣上映了。

之前為了進行電影拍攝，去了金門10多天。其實金門這個地方，對很多香港人來說都比較陌生。但金門確實是有一些當地名產的，而最為香港人熟悉的，一定是金門高粱酒。今次拍攝《金不厭詐》，其中一個場景就是一家專門售賣金門高粱酒的商店。我當天到達場景時，我真的很興奮，因為我本身很喜歡收藏酒，尤其一些冷門又特別的。而金門高粱對我而言，是非常特別的，而且我身在產地，覺得不買幾瓶會很吃虧，心中已經在盤算要買幾瓶。

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相關文章：【台灣有樂@iM網欄】金門，我來了！ 首演台灣賀歲片 邊拍攝邊賞風景

商店內存放着很多瓶金門高粱酒，除了有不同年份出產的高粱酒，也有節日配售酒及紀念酒。金門酒廠在每一年的3個主要農曆節日，包括端午節、中秋節和春節，都會出產節日配售酒。除了有節日配售酒，還會在一些特別時刻，出產紀念酒。例如台灣4年一次的總統大選，都會出產總統紀念酒。在這個金門高粱酒商店拍攝時間大概只有兩小時，雖然時間不算長，但每當有空檔的時候，我就在店內一瓶一瓶的觀賞。老闆見我這麼喜歡，還特別帶我到他們的存酒庫參觀欣賞。

老闆的存酒庫，就好像銀行的保險箱，安置着很多個大型夾萬一樣。老闆一個一個打開，我就一個一個進去參觀。每一個存酒櫃，都擺放滿滿的陳年金門高粱酒，除有不同年份出產及紀念酒之外，還有很多酒瓶是特別設計的。老闆一瓶一箱為我解釋及讓我拍照之外，還跟我說他的存酒庫內有很多金門高粱酒，都是蘇富比拍賣等值稀有陳年佳釀，由十幾萬到上百萬都有。所以在我眼前的，不只是一瓶一瓶的金門高粱酒，更是一堆一堆的現鈔。

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相關文章：【台灣有樂@iM網欄】淺遊金門 珠山聚落謐靜舒適令人忘欲都市煩囂

這麼昂貴的珍藏酒，我這個獨自在台灣打拼的港仔當然買不起，但是難得走進老闆的私人酒夾萬，我當然不會吝嗇，把照片拍好拍滿和大家分享。老闆也難得見我這個港仔是愛酒人，所以他就送了一瓶60年代出產的陳年金門高粱酒給我作紀念。我也趁着這個機會，跟老闆要了一個不錯的優惠折扣，買了幾瓶帶回台北，準備過年的時候跟朋友一起分享。

至於當天在老闆店舖所拍的那一場戲，導演和大家都非常滿意。而我，就要等到2月10號正式在台灣上映時，才能看到自己當天的表現了。

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作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

 

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撰文 : 張啟樂（Ben）

 

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