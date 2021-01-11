【國會暴亂】FBI早警告或有暴亂 惟警方未有理會

支持美國總統特朗普的示威者上周闖入華盛頓國會山莊，國會暴亂事件造成多人受傷，一名警員殉職。國會山莊警察在事件中的應對，被國會指責失當。美國傳媒報道，美國聯邦調查局（FBI）和美國紐約警察（NYPD） 曾在事前警告駐守美國國會警方，美國國會或有發生暴亂的風險。有官員形容，或可避免發生國會暴亂。

美國全國廣播公司（NBC） 周日（10日）報道，在國會事件爆發前，一名聯邦調查局高級官員曾對多個執法機關警告，表示根據可靠的消息來源，多名計劃以暴力方式表達訴求的示威人士，正在趕往示威現場。該官員稱若能阻止這些人前往華盛頓，上周三（6日）的暴力事件就不會發生。

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美國紐約警察據報亦在事前，向包括國會山莊警察在內的執法機構，報告社交媒體上暴力威脅的情報。有知悉情報的官員表示，國會山莊警察獲得了一份更詳細的報告，內容講述了社交媒體上的威脅和極端言論。

國會山莊警察在事發三日前，拒絕國民警衛隊（National Guard）和聯邦調查局的幫助。當天大部分時間的示威氣氛都是平靜的，在有人湧向國會大樓並試圖闖入時，國會山莊警察就向聯邦調查局尋求了協助。

國會暴亂後國會警隊一哥引咎辭職 被批布防失當 【下一頁】

國會山莊警察事後被共和兩黨指責，被批評布防失當，國會警察局長桑德（Steven Sund）亦在上周因此引咎辭職。

責任編輯：李俊儀