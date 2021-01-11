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【天氣預報】未來一兩日維持寒冷 本周中後期天氣回暖

環球政經 14:17 2021/01/11

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受強烈冬季季候風影響，廣東一帶正面臨寒冷天氣。於本周一(11日)上午7時47分，天文台錄得氣温11度，相對濕度43%，寒冬天氣警告現正生效；下午2時02分，本港天氣錄得氣温10度，相對濕度49%，強烈季候風信號現正生效。

【新冠肺炎】受疫情影響 港府宣布取消今年2月農曆年宵市場:【下一頁

天文台預料，本港未來一兩日廣東天氣仍維持寒冷及乾燥，天色普遍晴朗；隨季候風在本周中後期緩和，廣東沿岸氣温回升，預料另一股冬季季候風會在下周初影響華南，天氣將會再次轉冷。

明日(12日)氣温最低錄得9度，最高氣温15度，相對濕度30%至65%，預料吹北至東北風，天色晴朗，十分乾燥，早晚寒冷；後日(13日)氣温則錄得最低11度，最高17度，相對濕度45%至75%，吹東至東北風，天晴乾燥，早上寒冷。

【夏日熱辣辣】2020年曾錄得最高氣温近50°C 成澳洲史上第4炎熱的一年:【下一頁

周四(14日)氣温14度，最高18度，相對濕度50%至75%，吹東至東北風 ，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥。 周五(15日)氣温15度，最高21度，相對濕度50%至80%，吹東至東北風 ，大致天晴。日間乾燥及有煙霞。

周六(16日)氣温15度，最高20度，相對濕度60%至80%，吹東風，大致天晴，稍後能見度較低。周日(17日)氣温13度，最高18度，相對濕度50%至80%，吹 北至東北風 ，初時能見度較低，日間部分時間有陽光及乾燥，晚上氣溫顯著下降。

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責任編輯：潘曉豐

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