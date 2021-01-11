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【中概股焦點】夥拍吉利母企造車　百度盤前升逾半成

股樓投資 20:12 2021/01/11

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中國搜索引擎巨頭百度（BIDU）此前多次傳出造車消息，本周一（11日）百度正式宣布踏足汽車行業，夥同吉利汽車  （00175） 母企浙江吉利合作生產電動汽車。據上周五（8日）股價大漲15.5%後，截至周一晚8時，百度盤前暫升252.4美元，升幅超過5%。

【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？ 【下一頁

據悉百度汽車公司將獨立營運，吉利集團目前是唯一戰略合作方，雙方將結合百度的智能駕駛技術與吉利的汽車製造技術，以吉利旗下「浩瀚SEA」智能進化體驗架構，共同打造新款智能汽車。

百度表示，新組建的汽車公司將面向乘用車市場，着眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，同時利用Apollo自動駕駛能力，發揮在汽車智能化領域長達8年的經驗優勢，重塑智能汽車產品形態，做智能出行時代的變革者。

吉利（00175）暫不涉及其中

不過值得留意的是，港股上市公司吉利汽車（00175）澄清並申明，公司並非該建議交易之訂約方，且就該建議交易而言並無與吉利控股合作或向吉利控股提供融資。對於吉利汽車上周五股價飆升近兩成，公司發布公告指，董事會經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後，確認其並不知悉導致該等股份價格變動的任何原因，或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或須予披露的任何內幕消息。

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撰文 : 李勝男

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