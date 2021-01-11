  • 9°C
香港時間 : 2021111日 (一) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利財筆記】林本利：2020年投資策略檢討

名人薈萃 14:36 2021/01/11

分享：

2020年，香港人過了不一樣的一年。2020年1月，新冠肺炎在香港出現，到3月疫症蔓延全球，各國封關封城，經濟嚴重衰退，股市急挫。各國央行火速救市，大印銀紙，大灑金錢，令經濟和股市急速反彈，美股更升穿2月時的高位。隨着資金大量流入香港，利率超低，香港股市亦止跌回升，恒指由2020年3月的低位21139點回升至11月的27040點，升幅約28%。若非疫情反覆，旅遊、零售及餐飲業復甦無期，港股表現理應更佳。

2020年香港股市各月的表現十分正常，與過去10年，或者20年的歷史軌迹相若。過去恒指在1月至3月走勢反覆，讓投資者可以找到機會在低位入市（除2017年外）；4月多數升；五窮六絕七翻身約有七成準確；8月多數跌；9月入市持貨至12月，大約可賺3%至4%。2020年恒指每月走勢大致跟從過去每月平均趨勢，只不過7月初出現第三波疫症爆發，恒指升至26782點便回落，到9月跌至23000點的邊緣，到11月才再升上26000點，甚至27000點。

大市波動，由年初29000點跌至21000點水平，之後在23000點至25000點反覆多個月才重上27000點。因此，投資者若沒有在年初高追，預留資金等待股市回落才分注吸納，理應可以在24000點水平建倉，處於進可攻，退可守的情況，靜待牛市重臨。2020年的勝負分野，取決於3月全球出現股災時，投資者是否有足夠資金趁低吸納。2020年3月至4月，不單止股市重挫，因美元急升，黃金、外幣、人民幣、油價都急跌，投資者若能夠把握機會入市，之後美元隨着無限量寬而下跌，便可以享受頗高的回報。

筆者2020年的投資策略和分析，仍能保持約九成的準確度，主要失誤是沒有估計到疫症在全球爆發，恒指跌至21000點水平。另一失誤是2020年6月推介中國鐵塔（00788），建議1.5元購入，後來升上1.66元，之後在11月因內地電訊公司受到美國制裁，連累同系鐵塔，外資被迫沽貨離場，以致股價大幅下挫。

林本利2020年投資策略回顧（請點按圖片放大觀看）

    點擊圖片放大
    +2

2020年筆者推介的24隻股票組合，有9隻創出歷史新高，投資者若按照建議分注入市，截至12月28日回報約11%，對比恒指下跌7%，即大幅跑贏恒指18個百分點（下期會總結）。展望新的一年，期望舊經濟股持續復甦，可以進一步提升回報。

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道
融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

最新專欄文章 更多

【利財筆記】林本利：恒指染紅 未能推升股市
2020/12/27
【利財筆記】林本利：恒指染紅 未能推升股市
【利財筆記】林本利：新舊經濟股換馬 平衡風險
2020/12/10
【利財筆記】林本利：新舊經濟股換馬 平衡風險
【利財筆記】林本利：螞蟻搬家 天馬行空
2020/11/27
【利財筆記】林本利：螞蟻搬家 天馬行空
【利財筆記】林本利：人民幣滙率 均值回歸
2020/11/13
【利財筆記】林本利：人民幣滙率 均值回歸
【利財筆記】林本利：滙豐高層應大幅減薪
2020/10/30
【利財筆記】林本利：滙豐高層應大幅減薪
港股 林本利

上一篇文章

【有盈退休】曾智華：風騷退休卡片

下一篇文章

【大行報告】新能源股當炒 瑞銀話首選呢隻　調升目標價144％ 潛在升幅1倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
傳勞福局將推出措施 遏制長者2元乘車優惠濫用情況
傳勞福局將推出措施 遏制長者2元乘車優惠濫用情況
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨
【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨