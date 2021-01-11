【利財筆記】林本利：2020年投資策略檢討

2020年，香港人過了不一樣的一年。2020年1月，新冠肺炎在香港出現，到3月疫症蔓延全球，各國封關封城，經濟嚴重衰退，股市急挫。各國央行火速救市，大印銀紙，大灑金錢，令經濟和股市急速反彈，美股更升穿2月時的高位。隨着資金大量流入香港，利率超低，香港股市亦止跌回升，恒指由2020年3月的低位21139點回升至11月的27040點，升幅約28%。若非疫情反覆，旅遊、零售及餐飲業復甦無期，港股表現理應更佳。

2020年香港股市各月的表現十分正常，與過去10年，或者20年的歷史軌迹相若。過去恒指在1月至3月走勢反覆，讓投資者可以找到機會在低位入市（除2017年外）；4月多數升；五窮六絕七翻身約有七成準確；8月多數跌；9月入市持貨至12月，大約可賺3%至4%。2020年恒指每月走勢大致跟從過去每月平均趨勢，只不過7月初出現第三波疫症爆發，恒指升至26782點便回落，到9月跌至23000點的邊緣，到11月才再升上26000點，甚至27000點。

大市波動，由年初29000點跌至21000點水平，之後在23000點至25000點反覆多個月才重上27000點。因此，投資者若沒有在年初高追，預留資金等待股市回落才分注吸納，理應可以在24000點水平建倉，處於進可攻，退可守的情況，靜待牛市重臨。2020年的勝負分野，取決於3月全球出現股災時，投資者是否有足夠資金趁低吸納。2020年3月至4月，不單止股市重挫，因美元急升，黃金、外幣、人民幣、油價都急跌，投資者若能夠把握機會入市，之後美元隨着無限量寬而下跌，便可以享受頗高的回報。

筆者2020年的投資策略和分析，仍能保持約九成的準確度，主要失誤是沒有估計到疫症在全球爆發，恒指跌至21000點水平。另一失誤是2020年6月推介中國鐵塔（00788），建議1.5元購入，後來升上1.66元，之後在11月因內地電訊公司受到美國制裁，連累同系鐵塔，外資被迫沽貨離場，以致股價大幅下挫。

林本利2020年投資策略回顧（請點按圖片放大觀看）

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2020年筆者推介的24隻股票組合，有9隻創出歷史新高，投資者若按照建議分注入市，截至12月28日回報約11%，對比恒指下跌7%，即大幅跑贏恒指18個百分點（下期會總結）。展望新的一年，期望舊經濟股持續復甦，可以進一步提升回報。

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