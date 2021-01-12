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【智取英文@iM網欄】必學Listening技巧

名人薈萃 14:51 2021/01/12

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英文paper 3在唔同part 時都有唔同技巧。Part A在聆聽錄音時，note-taking 十分重要。Section A 會有好多長題目，note-taking 得夠詳盡，對你填寫答案更有幫助。每天聆聽英文能夠令同學對英文更敏感，減少「聽唔明」的機會和出現。建議同學每天聆聽10分鐘英文，(可以多看Netflix, BBC English, TedTalk 等不同的渠道。

先不要開字幕聆聽 不斷不斷重複直至你真的不能寫出片中所說的sentence. 當然Spencer 既堂上也不時訓練學生既note-taking skills，比學生即學即試技巧。

而係Part B，考評局出卷的時候，經常會用一些指定的字，提醒考生就快有points，例如 “don’t forget”、“only” “remember” 等字眼。

做data file 可以留意以下4個特定技巧：

1.歸納法:

當題目出現”briefly” “summarize” “overall”，你就不能全抄資料，Spencer Sir的常規班也有講過 千萬不要亂抄!盲抄!直抄!

2. 數據分析:

考試出現圖表(line graph/ bar chart) 是測試考生能否歸納數據，同學可以背好基本數據分析的字詞 (上升/下跌的10個同義詞)

3. 建議題:

考試見到“advice” “suggestion”就要注意 『先講問題，後建議』

4. 回應問題/指控:

當考試時叫你reply to the questions from somebody / respond to the complaints 就要針對問題/指控提出回覆

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow Spencer Lam English Team Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

 

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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