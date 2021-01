【智取英文@iM網欄】必學Listening技巧

英文paper 3在唔同part 時都有唔同技巧。Part A在聆聽錄音時,note-taking 十分重要。Section A 會有好多長題目,note-taking 得夠詳盡,對你填寫答案更有幫助。每天聆聽英文能夠令同學對英文更敏感,減少「聽唔明」的機會和出現。建議同學每天聆聽10分鐘英文,(可以多看Netflix, BBC English, TedTalk 等不同的渠道。

先不要開字幕聆聽 不斷不斷重複直至你真的不能寫出片中所說的sentence. 當然Spencer 既堂上也不時訓練學生既note-taking skills,比學生即學即試技巧。

而係Part B,考評局出卷的時候,經常會用一些指定的字,提醒考生就快有points,例如 “don’t forget”、“only” “remember” 等字眼。

做data file 可以留意以下4個特定技巧:

1.歸納法:

當題目出現”briefly” “summarize” “overall”,你就不能全抄資料,Spencer Sir的常規班也有講過 千萬不要亂抄!盲抄!直抄!

2. 數據分析:

考試出現圖表(line graph/ bar chart) 是測試考生能否歸納數據,同學可以背好基本數據分析的字詞 (上升/下跌的10個同義詞)

3. 建議題:

考試見到“advice” “suggestion”就要注意 『先講問題,後建議』

4. 回應問題/指控:

當考試時叫你reply to the questions from somebody / respond to the complaints 就要針對問題/指控提出回覆

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

