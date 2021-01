【有盈退休】曾智華：風騷退休卡片

上期標題「我是Seenager」。睇到不少老友哈哈笑,認同小弟的確全中!

其實,我是天生Sunny Boy,絕少會情緒低落,因早早理解任何事,任何人,都有光明面與黑暗面。尤其人,根本個個是「天使魔鬼混合體」。問題是「天使」大點,或是「魔鬼」大點矣。

再者,任何大事發生,我都不會太過惶恐或不知所措。最典型例子是1976年,在美國讀書時,放大假,租了一部小巴,載着14位同學經加州海岸公路到每個城市旅遊。12月一個白雪紛飛日子,在當地最長的 l 5 超級公路,高速過百咪爆胎撞欄翻車,被拋出車外重傷時,目睹小巴不停翻滾。換着其他人,多會嚇呆或暈倒過去。我呢,反而非常冷靜敞臥鮮血中,與停下搶救的司機們,商量如何一一救出被困同學。

事後,我對自己的冷靜態度也有點驚奇。

回說近兩年香港發生的陰暗日子。同樣,我一點也沒驚過。對於種種出現的「黑天鵝」,亦很平靜面對。因為,大部看似突然的現象,其實,幾乎全部有其因由。

一直以來,我都抱着一個時事分析員的抽離態度看人、看事及看物。

正所謂物以類聚,性格使然,我亦遇到不少正向看世態者,永遠在尋找事物的Brighter side。深信,一齊皆有因由,一切皆會過去。

有一位老友,曾是高官,昔日大權在握,如今退下,對所有曾經光榮時刻,毫不珍惜。反之,印了一張新卡片,見人就派。

上面,當然有名字。至於職銜,則為”Happily Retired”。最新情況是:No Office, No Business, No Loan, No Dependent, No Addictions, No Jobs, No Targets , No Debts, No Boss。最重要——NO WORRIES!

另加按語——Available for: All kinds of FUN!

係咪好好玩呢?

早前旅遊,行過間禮物店。我亦買下一張卡片(見圖),大概也可以描述自己的退休心態!

