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【有盈退休】曾智華：風騷退休卡片

名人薈萃 14:43 2021/01/11

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上期標題「我是Seenager」。睇到不少老友哈哈笑，認同小弟的確全中！

其實，我是天生Sunny Boy，絕少會情緒低落，因早早理解任何事，任何人，都有光明面與黑暗面。尤其人，根本個個是「天使魔鬼混合體」。問題是「天使」大點，或是「魔鬼」大點矣。

再者，任何大事發生，我都不會太過惶恐或不知所措。最典型例子是1976年，在美國讀書時，放大假，租了一部小巴，載着14位同學經加州海岸公路到每個城市旅遊。12月一個白雪紛飛日子，在當地最長的 l 5 超級公路，高速過百咪爆胎撞欄翻車，被拋出車外重傷時，目睹小巴不停翻滾。換着其他人，多會嚇呆或暈倒過去。我呢，反而非常冷靜敞臥鮮血中，與停下搶救的司機們，商量如何一一救出被困同學。

事後，我對自己的冷靜態度也有點驚奇。

回說近兩年香港發生的陰暗日子。同樣，我一點也沒驚過。對於種種出現的「黑天鵝」，亦很平靜面對。因為，大部看似突然的現象，其實，幾乎全部有其因由。

一直以來，我都抱着一個時事分析員的抽離態度看人、看事及看物。

正所謂物以類聚，性格使然，我亦遇到不少正向看世態者，永遠在尋找事物的Brighter side。深信，一齊皆有因由，一切皆會過去。

有一位老友，曾是高官，昔日大權在握，如今退下，對所有曾經光榮時刻，毫不珍惜。反之，印了一張新卡片，見人就派。

上面，當然有名字。至於職銜，則為”Happily Retired”。最新情況是：No Office, No Business, No Loan, No Dependent, No Addictions, No Jobs, No Targets , No Debts, No Boss。最重要——NO WORRIES！

另加按語——Available for: All kinds of FUN!

係咪好好玩呢？

早前旅遊，行過間禮物店。我亦買下一張卡片（見圖），大概也可以描述自己的退休心態！

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撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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曾智華 退休

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