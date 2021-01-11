賀錦麗登《Vogue》雜誌封面 被嘲影到似白人

▲ 賀錦麗登上美國版《Vogue》雜誌封面，網民嘲諷賀錦麗的膚色被拍攝到如白人一樣。

賀錦麗（Kamala Harris）下周三（20日）就職，成為美國史上首位非裔及亞裔女性副總統。賀錦麗登上美國版《Vogue》雜誌封面，卻引起種族歧視的爭議。有網民更嘲諷，賀錦麗的膚色被拍攝到如白人一樣。

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賀錦麗擔任《Vogue》2月號的封面人物，該雜誌周日（10日）於社交媒體Twitter發布2張封面照。在賀錦麗在首張照片中穿黑色西裝及白色上衣，配上九分褲及帆布鞋，身後為紅色及橄欖綠色緞面布搭成的背景。

但這張照片卻引起爭議，相中可見在燈光等因素影響下，賀錦麗的膚色明顯較平時白皙很多。有網民質疑《Vogue》刻意調整燈光，導致賀錦麗於相中的膚色失真，看起來反而似是白人。

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▲ 有網民直斥這張照片涉及種族主義，不滿《Vogue》用作雜誌封面。

▲ 有網民形容這是《Vogue》最「偷懶」的一張封面相，要求雜誌總編輯辭職。

▲ 更有網民嘲諷《Vogue》的拍攝工作隨便，就連賀錦麗於維基百科上的相片都比封面相更好。

至於另一張封面照中，賀錦麗則穿上粉藍色西裝，交叉雙臂面對鏡頭展現自信笑容，膚色仍較她的日常照片中顯得更淺。

《Vogue》目前仍未決定，使用哪一張照片作為2月號的正式封面。雖然《Vogue》澄清並未刻意將賀錦麗的膚色「變白」，但仍被外界批評其涉及種族歧視。

另外，《紐約郵報》指賀錦麗拍攝時的衣著、髮型及妝容都由其個人團隊打點，賀錦麗更親自為首張封面照挑選休閒風格的服飾。

責任編輯：鄭錦玲