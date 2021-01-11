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【魔鬼在細節？】WhatsApp更新私隱條款　要求用戶同意與Facebook共享資訊

環球政經 15:39 2021/01/11

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相信近日有不少Whatsapp用戶都陸續收到通知，要求同意資料可與Facebook共享，並於2月8日起生效，若用戶未有同意，屆時帳號便會被刪。其中獲得Tesla CEO Elon Musk在7日於Twitter發帖文：「Use Signal」。

有不少網民更大呼將會轉用Signal，此現象更發生在其他國家，事關Signal在官方Twitter表示，分別在香港、印度、德國、法國、奧地利、瑞士等地奪得下載冠軍。Signal更在Twitter上表示，軟件永遠不會有廣告，「因為您的數據屬於你，而不是我們」。

在香港方面，則引起不少網民討論，有人直指該更新條款無理。「流氓軟件就是少看用戶不會棄用...... 它靜靜雞唔得，係要光明正大問用戶拎權限... 唔同意條款就下月無得用」；雖然有人提出轉用Signal，但也有人指不會棄用，「老老實實，刪 Whatsapp就唔會，但熟果班人一齊轉去singal。公事用不用whatsapp根本不是我決定，而且本身都有用facebook messager」、「基本上係香港真係好難唔用whatsapp...太大眾化啦」。

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責任編輯：黎淑雯

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