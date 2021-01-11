【逆市營商】人氣IG曲奇網店　夥物流平台解送貨難題

▲ Twinkie Cookies負責人李芷悠（Chloe）表示，疫情下本地湧現不少手工曲奇網店，未來會積極開設限定店，催谷產品銷量，以及招攬更多顧客。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情打擊本地就業市場，不少打工仔在逆市下創業尋出路，如在社交媒體上開網店。Twinkie Cookies負責人李芷悠（Chloe），透過IG（Instagram）售賣手工曲奇等甜點，並以麻糬（Mochi）系列產品突圍。最近其品牌夥拍本地初創物流平台，提供上門送貨服務，生意額上升近50%。

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Chloe於去年4月份開設IG網店，當時她留意到，不少港人喜愛一款麻糬曲奇零食，便開始鑽研新配方，並將麻糬加入流心效果，令味道與口感更豐富；同時更推出唧花蛋糕、瑪德蓮（Madeleine）等烘焙甜點，以麻糬系列產品最受顧客青睞。恰好早前掀起手工曲奇熱潮，開業不久成為網上人氣手工曲奇網店，目前IG追蹤人數近1萬。

雖然網店開設門檻較低，但由於人手有限，很多事情需要獨自處理，工作無定時。一旦定單過多，她更試過一天工作逾10小時。隨着品牌受到愈來愈多關注，定單量逐漸增加，在疫情下，不少顧客會要求提供送貨服務。但她考慮到一般物流公司收費較昂貴，而且曲奇單價不高，顧客也未必願意額外支付運費。

▲ 品牌推出唧花蛋糕、瑪德蓮等不同烘焙甜點，當中以麻糬系列產品最受顧客青睞。（受訪者提供圖片）

後來，她與本地物流平台Pickupp合作，提供點對點上門送貨服務。擁有穩定物流服務後，店舖更推出購物滿350元免送貨優惠，以提升顧客購買意慾。她指，提供送貨服務後，有助吸納各區顧客，其品牌生意額更升近一半，顧客數目也不斷增加。Chloe透露，現時平均每月營業額達至10萬元以上。雖然生意增長不俗，但她暫無開設實體店的念頭，「始終品牌未算太穩定，實體店舖營運資金大，現階段會繼續做好網店。」

▲ Chloe坦言，雖然網店開設門檻較低，但由於人手有限，很多事情需要獨自處理，經營不易。

Chloe觀察到，自疫情爆發以來，本地網店在短期內湧現，售賣手工曲奇的網店也愈來愈多，市場競爭漸大。不過她指，幸好品牌在去年4月份開業，現階段已積累不少顧客，並擁有一定知名度。她指出，為免過於依賴綫上渠道，品牌也同時發展綫下業務，積極開設Pop-up store，到不同地區吸客，以增加客源。

早前該品牌受到「The LOHAS康城」商場主動接洽，邀請到場內設立Pop-up store。她透露，日後會陸續在尖沙咀、旺角等地開設限定店，希望藉此讓更多港人認識。

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本地初創物流平台 自動化配送減成本

本地物流平台Pickupp聯合營運總監馬浩智（Calvin）表示，在新冠肺炎下，本地網購需求大增，其平台可為企業提供即日或翌日送貨安排，最快可選擇2小時內到達。此外，商戶也可透過自動化系統，查看定單派送進度。

Calvin認為，很多中小企人手及資源有限，除了專注產品質素，也應注重提升送貨服務等客戶體驗。他指，為了制定合適商戶的物流方案，會根據企業客戶的營運模式，調整物流安排。Calvin表示，早前其平台與智能手機套品牌CASETiFY合作，提供本地送貨服務，此外，也幫助他們處理國際物流送件，送貨至新加坡、馬來西亞等地。

▲ Pickupp聯合營運總監馬浩智（Calvin）表示，公司針對中小企面對的營運痛點，提供彈性送貨安排，以及較低收費，以幫助他們解決難題。（黃建輝攝）

送貨員逾3萬 續拓亞洲市場

他表示，平台以使用自動化配送系統，有助減低成本。如翌日送貨收費最低為28元起，較傳統物流公司運費低近30%。其團隊目前在本地擁有逾3萬名送貨員，業務遍布台灣、馬來西亞四地，未來仍會主力發展亞洲市場，計劃在5年內擴展至逾10個市場。

記者：李寶如