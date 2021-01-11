【新冠肺炎】有別南非與英國　日本出現全新變種病毒

新冠肺炎疫情似乎未見有縵和跡象，繼南非、英國分別出現了新變種病毒後，日本當地也出現全新的變種病毒。

綜合報道，早前由巴西返回日本的４名確診者，被驗出新冠肺炎病毒與南非及英國的變種病毒非常相似，不過，日本國立感染症研究所則確認，是次該病毒並不一樣，為一種全新病毒。

日本政府厚生勞動省表示，是次確診者年齡介乎10多歲至40多歲的男女，他們均從巴西返國，抵達日本東京羽田機場，入境檢疫時驗出對新冠肺炎有呈陽性反應。當中，10多診男子有發燒徵症狀、10多歲女性為無症狀感染、30多歲女性有頭痛症狀、40多歲男性在抵達時為沒有症狀。傳染病研究所經過詳細調查後，確認為全新變種病毒。

日本國立感染症研究所指，目前已把該4名患者送往隔離病房隔離。據當地媒體報道，目前未知有關新變種病毒的詳細資訊、嚴重程度以及對疫苗的影響，日本國立傳染病研究所等單位亦正進行調查。



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責任編輯：黎淑雯