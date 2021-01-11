  • 9°C
香港時間 : 2021111日 (一) 15:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】有別南非與英國　日本出現全新變種病毒

環球政經 14:50 2021/01/11

分享：

新冠肺炎疫情似乎未見有縵和跡象，繼南非、英國分別出現了新變種病毒後，日本當地也出現全新的變種病毒。

綜合報道，早前由巴西返回日本的４名確診者，被驗出新冠肺炎病毒與南非及英國的變種病毒非常相似，不過，日本國立感染症研究所則確認，是次該病毒並不一樣，為一種全新病毒。

日本政府厚生勞動省表示，是次確診者年齡介乎10多歲至40多歲的男女，他們均從巴西返國，抵達日本東京羽田機場，入境檢疫時驗出對新冠肺炎有呈陽性反應。當中，10多診男子有發燒徵症狀、10多歲女性為無症狀感染、30多歲女性有頭痛症狀、40多歲男性在抵達時為沒有症狀。傳染病研究所經過詳細調查後，確認為全新變種病毒。

日本國立感染症研究所指，目前已把該4名患者送往隔離病房隔離。據當地媒體報道，目前未知有關新變種病毒的詳細資訊、嚴重程度以及對疫苗的影響，日本國立傳染病研究所等單位亦正進行調查。


【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


責任編輯：黎淑雯

 

上一篇文章

【新股IPO】BILIBILI已保密遞表 傳最快3月初招股 集資額加碼至最多234億元

下一篇文章

【大行報告】野村削舜宇評級至「減持 」 指市場對其獲蘋果訂單期望過高 舜宇漲近半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
傳勞福局將推出措施 遏制長者2元乘車優惠濫用情況
傳勞福局將推出措施 遏制長者2元乘車優惠濫用情況
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【新股IPO】醫渡科技02158下周掛牌 傳以上限26.3元定價
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？
【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨
【港股追蹤】中資股被美國納入黑名單　國內資金大舉南下執平貨