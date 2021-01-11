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【摩笛轉向】大摩：美國制裁、政策收緊、互聯網監管持續三大困擾 下調恒指年底目標至28000

股市 13:30 2021/01/11

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大摩指，由於離岸中資股較易受到地緣政治因素影響，加上互聯網監管的不明朗因素持續，故下調恒指及國指目標價。

美國制裁效應影響盈富基金 （02800） 等多隻恒生衍生產品買賣，摩根士丹利因應內地本土貨幣政策收緊，互聯網監管持續，美國收緊對中資股的投資，預期中資股估值倍數下降，因此下調MSCI中國指數至「與市場同步」，目標價降3.4%至113，但維持對A股的樂觀看法，相信A股可跑贏離岸中資股，故調升滬深300指數2%至5680點。

大摩將中資互聯網股調低至「與市場同步」，但維持騰訊 （00700） 於亞洲及中港市場的焦點名單。

大摩去年底薦9隻港股【下一頁】

大摩指，由於離岸中資股較易受到地緣政治因素影響，加上互聯網監管的不明朗因素持續，故下調恒指及國指目標價，偏好A股多於離岸中資股是2021年的投資主調之一。恒指年底目標價為28000點，較早前調低2.4%，國指目標價調低3.5%至11000點。

圖看大摩對各大指數年底最新目標價

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過去新興市場股市處於熊市底部或牛市初期時，中資股均會領跑，情況就像去年第二季時，故該行給予中資股「增持」評級，增持幅度較基準倉位高250點子。不過，人民幣強勢、疫情先進先出的利好因素已逐漸消失，加上負面因素困擾，故將中資股評級下調。

劉央指互聯網顛覆了一切，看好新經濟股【下一頁】

不過，因應「藍色浪潮」及能源團隊調高下半年布蘭特期油預測至60美元，帶動周期指標向好，包括航運及金屬價格，故大摩調高MSCI新興市場指數年底目標價至1330點，並調升新興市場指數每股盈利預測。

相關文章：【2021展望】高盛10問10答中港股市 恒指改革料誰資金流入最多？

相關文章：【2021展望】渣打：恒指或上試30000點　大改革更能反映港股實況

 

編輯：陳韻妍

港股 A股 盈富基金（02800） 恒生中國企業指數 MSCI中國指數 恒生指數 制裁 中國 目標價

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