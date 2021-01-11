【長和旗下】和黃醫藥夥創響生物研發免疫性疾病藥物

▲ 若候選藥物新藥臨床試驗(IND)申請成功，創響生物將負責繼續推進候選藥物的全球臨床開發。

長和 （00001） 旗下的和黃中國醫藥科技（Chi-Med）與創響生物（Inmagene Biopharmaceuticals）宣布達成戰略合作，進一步開發和黃醫藥發現的4款用於治療多種免疫性疾病的候選藥物。

由創響生物投入資金，兩家公司將攜手合作，推進提交候選藥物新藥臨床試驗（IND）申請。如果成功，創響生物將負責繼續推進候選藥物的全球臨床開發。

創響生物是一間免疫相關治療領域的新藥研發企業，公司在上海、杭州和北京均設有全資子公司。公司於去年完成2100萬美元的B輪融資，由祥峰投資中國基金（Vertex Ventures China）領投。目前已成功融資逾4千萬美元，將主要用於推進全球臨床研究、自主研发及產品引進。

據協議條款，和黃醫藥將授予創響生物四款候選藥物用於免疫性疾病治療的獨家選擇權。若行使該選擇權，創響生物將擁有在全球進一步開發、生產和商業化該候選藥物的權利，而和黃醫藥將保留在中國共同商業化的優先權。

對於每款候選藥物，和黃醫藥有權收取最高可達9500萬美元的開發里程碑費用和最高可達1.35億美元的商業銷售里程碑費用，以及商業化後最高可達雙位數的年淨銷售額分成。

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責任編輯：謝卓榮