【移民澳洲】避風港簽證僅3千港人受惠 議員促永久收留身在澳洲者

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留提供途徑，令移民澳洲成為熱話。不過，外媒報道指，暫時只有2,584名港人獲得澳洲延長簽證，另有586人申請澳洲商業創新及投資簽證。有澳洲參議員促請澳洲政府，向所有正身處澳洲的香港人，批出永久庇護簽證。

澳洲政府去年7月公布多項惠及港人的簽證政策，包括延長香港畢業生或臨時技術簽證5年、以及透過優才和商業創新及投資移民項目吸引香港人才等。

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澳洲政府指，接近1萬名身在澳洲持有臨時技術、畢業或學生簽證的人，將合資格獲得延長簽證。另外，亦有2,500名在澳洲境外的人士，以及1,250名已遞交申請的人，亦符合資格。

不過，《衛報》報道指，暫時只有2,584名香港特區護照持有人獲批延長簽證，另外亦有586名香港人，申請商業創新及投資計劃的簽證。

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澳洲綠黨促請澳洲政府，所有在澳洲居住的港人批出永久庇護簽證。綠黨外交事務發言人賴斯（Janet Rice）指，澳洲總理莫理森（Scott Morrison）措施「半桶水」，僅給予港人5年「緩刑」，但未有保證他們可以永久地視澳洲為家。

責任編輯：林嘉莉