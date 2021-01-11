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【國會衝突】美國國會再次尋求罷免特朗普　共和黨不支持稱彈劾無助國家團結

環球政經 17:58 2021/01/11

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美國眾議院的民主黨議員計劃周一（11日）表決彈劾總統特朗普（Donald Trump），其中會以「煽動騷亂（incitement of insurrection）」作主要指控。眾議院司法委員會（House Committee on the Judiciary）的民主黨員則聯署要求副總統彭斯（Mike Pence）運用憲法第25條修正案解除特朗普職權，該修正案列明若內閣認為總統因身體或心理原因無法履行職責，並經過大部分內閣成員同意，方可將總統一職移交至下一順位，即副總統彭斯本人。彭斯暫未回應運用修正案一事，但有消息指明彭斯傾向不採納該建議。

美國眾議院議長，民主黨的佩洛西（Nancy Pelosi）於周日（10日）向眾議員提出罷免特朗普，包括向彭斯施壓及在國會內進行彈劾程序。「為了保護我們的憲法及民主，我們需要趕快行動，因為這位總統代表了對憲法與民主迫在眉睫的威脅。」佩洛西希望彭斯能夠盡快回應。

【美股Twitter】永久中止特朗普帳號　Twitter失去重要流量 有幾傷 【下一頁

彈劾案若在眾議院獲得通過，將上交至參議院並需要參議院三分之二議員通過才能正式彈劾總統。即便該案在民主黨佔多的眾議院通過，預計將在參議院受到重大阻力。暫時未有共和黨參議員表明贊成彈劾案，共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）稱彈劾無助國家團結，並催促民主黨放棄開展彈劾程序。

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共和黨參議院圖美（Pat Toomey）周日公開表示特朗普應辭職：「我認為對國家最好的解決辦法，就是總統盡快辭職並下台。雖然我覺得這並不太會發生，但我覺得這是最好的方法。」前加州州長，共和黨的舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）在Twitter上發布影片指責特朗普為「史上最差總統」。

特朗普將可能成為美國史上首位面臨兩次彈劾的總統，而現時他的大部分社交平台專頁，例如Facebook、Twitter及Youtube等均被封鎖。

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撰文 : 張健兒

辭職 社交平台 特朗普 彭斯 佩洛西 加利福尼亞 美國 Facebook 罷免 下台

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