【國會衝突】美國國會再次尋求罷免特朗普　共和黨不支持稱彈劾無助國家團結

美國眾議院的民主黨議員計劃周一(11日)表決彈劾總統特朗普(Donald Trump),其中會以「煽動騷亂(incitement of insurrection)」作主要指控。眾議院司法委員會(House Committee on the Judiciary)的民主黨員則聯署要求副總統彭斯(Mike Pence)運用憲法第25條修正案解除特朗普職權,該修正案列明若內閣認為總統因身體或心理原因無法履行職責,並經過大部分內閣成員同意,方可將總統一職移交至下一順位,即副總統彭斯本人。彭斯暫未回應運用修正案一事,但有消息指明彭斯傾向不採納該建議。

美國眾議院議長,民主黨的佩洛西(Nancy Pelosi)於周日(10日)向眾議員提出罷免特朗普,包括向彭斯施壓及在國會內進行彈劾程序。「為了保護我們的憲法及民主,我們需要趕快行動,因為這位總統代表了對憲法與民主迫在眉睫的威脅。」佩洛西希望彭斯能夠盡快回應。

彈劾案若在眾議院獲得通過,將上交至參議院並需要參議院三分之二議員通過才能正式彈劾總統。即便該案在民主黨佔多的眾議院通過,預計將在參議院受到重大阻力。暫時未有共和黨參議員表明贊成彈劾案,共和黨眾議院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)稱彈劾無助國家團結,並催促民主黨放棄開展彈劾程序。

▼ 點擊圖片放大 +2

共和黨參議院圖美(Pat Toomey)周日公開表示特朗普應辭職:「我認為對國家最好的解決辦法,就是總統盡快辭職並下台。雖然我覺得這並不太會發生,但我覺得這是最好的方法。」前加州州長,共和黨的舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)在Twitter上發布影片指責特朗普為「史上最差總統」。

特朗普將可能成為美國史上首位面臨兩次彈劾的總統,而現時他的大部分社交平台專頁,例如Facebook、Twitter及Youtube等均被封鎖。

