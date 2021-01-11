【創新科技】台灣擬2年內投放21億　吸引物聯網、半導體產業等外資

▲ 台灣政府將會投入76億新台幣（約21億港元），希望吸引國際企業在台灣投資。（台灣總統府網站圖片）

台灣總統蔡英文今日透露，今明兩年台灣政府將會投入76億新台幣（約21億港元），希望吸引國際企業在台灣投資，特別是AI、物聯網、雲瑞服務及半導體設備的產業等。

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她今日出席活動時致詞提到，過去一年台灣的防疫表現受國際肯定，例如運用數碼科技掌握民眾的旅遊史與接觸史，有效阻截疫情蔓延。台灣政府希望可以加強科技發展前景，故去年行政院已宣布4年內要投入將近1000億新台幣，加強數位建設。

除此之外，今明兩年也將投入76億新台幣（約21億港元），吸引AI、物聯網、雲端服務及半導體設備等國際大廠加碼投資台灣。蔡英文指：「政府有決心，也需要產官學界的助力，政策才能夠成功。」

事實上，台灣一直銳意發展科技產業。台灣科技部長吳政忠今日亦指出，科技產業下一步走的是創新與永續，而AI、5G等新科技正在改變傳統產業。當局計劃透過結合高鐵南延屏東計畫，為屏東科學園區吸引科技產業。

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責任編輯：葉泳珊