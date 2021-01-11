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【2021展望】2021年分析師精選　值得留意的5隻美股

股樓投資 21:03 2021/01/11

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環球經濟復甦預期下，華爾街對美股前景樂觀，摩根大通預計，標普500指數今年可上看4400點，較目前3,824.6點仍有一成半的潛在升幅。摩根大通日前在報告中預計，隨著企業盈利逐步復甦，股市將在今年上半年持續上漲。

【美股焦點】美股財報季拉開序幕　分析師料銀行股潛在升幅為1成至1成半【下一頁

【美股焦點】Tesla股價突破800美元　Elon Musk成全球首富【下一頁

鑒於新冠肺炎疫苗有望大規模接種、美國國會通過新一輪紓困方案、環球低息環境，以及社會趨勢的變革，「復甦」主題將伴隨2021年的投資主題。本文整理了TipRanks表現最強勁的分析師2021年精選股票，如下圖所示：

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撰文 : 李勝男

潛在升幅 標準普爾500指數 美國 美股

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【國會衝突】騷亂引美國商界嚴重不滿　企業及華爾街將停止政治獻金

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