【2021展望】2021年分析師精選　值得留意的5隻美股

環球經濟復甦預期下，華爾街對美股前景樂觀，摩根大通預計，標普500指數今年可上看4400點，較目前3,824.6點仍有一成半的潛在升幅。摩根大通日前在報告中預計，隨著企業盈利逐步復甦，股市將在今年上半年持續上漲。

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鑒於新冠肺炎疫苗有望大規模接種、美國國會通過新一輪紓困方案、環球低息環境，以及社會趨勢的變革，「復甦」主題將伴隨2021年的投資主題。本文整理了 TipRanks表現最強勁的分析師2021年精選股票，如下圖所示：

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