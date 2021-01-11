【機迷熱話】任天堂更改遊戲上架條款　售價不准低於$15

▲ 近日任天堂更改了遊戲上架的新規則，限制遊戲的價格不得低於1.99美元（約15港元）。

任天堂Switch去年銷量暴增，在年末旺季期間更熱賣近百萬部。在Switch風潮持續之際，愈來愈多獨立遊戲選擇在任天堂的eShop上架，並以超低價格吸引用戶購買。惟任天堂認為有部分遊戲開發商以過低價格上架，來刷Switch遊戲的銷售排行榜，因此決定更改遊戲上架的價格下限。

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據開發Death Squared的美國遊戲開發工作室SMG透露，近日任天堂更改了遊戲上架的新規則，限制遊戲的價格不得低於1.99美元（約15港元），但內購的免費遊戲則不在此限，而且也不允許開發者提供限時免費的優惠。

任天堂指出，這些以低價發售的遊戲利用玩家的購買心態，以超低價錢就可購買遊戲。雖然單購獲利微薄，但在購買數量夠多的情況下，遊戲可以長時間保持在銷量排行榜前列位置，最終獲利更多。任天堂認為，這種情況令Switch上架的遊戲質素變得更參差不齊，就算是銷量排行榜前列位置，也不能完全代表該遊戲質素好。因此，任天堂藉是次調整，盼能提升架上遊戲品質和排行榜的參考價值。

而目前此政策已在北美地區採用，預計將會在短時間內於全球任天堂eShop實施。

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責任編輯：曾曉汶