  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營商策略】新產品消費市場具需求　天貓去年發布逾2億款新品

商業 14:00 2021/01/11

分享：

阿里巴巴集團公布，去年天貓首發的新品數量達2億款，較2019年增加約1倍。

新產品不僅滿足新消費需求，也成為品牌的增長動力。阿里巴巴集團公布，去年天貓首發的新品數量達2億款，較2019年增加約1倍，品牌今年將重點發展新品消費市場。

【日企自救】日本藥粧店@cosme本月中登陸天貓國際　吸中國消費者需求

天貓數據顯示，天貓平台上有約1,000個品牌達成了新品成交額超過1億元人民幣。作為天貓官方新產品平台，天貓小黑盒亦發布今年業務策略，將圍繞「細分人群」、「拓寬場景」、「專注內容」和「聯動公私域」這四個方向幫助品牌發展。

內容方面，天貓小黑盒將深度建設直播模式，進行品牌自播和HeyLive官方直播的互聯，並啟動「開新家族」計劃，發展專業的新品網紅，進行新品直播和製作新品短視頻等。天貓小黑盒也與小米、美的、Estée Lauder、資生堂等集團正式簽署年度新品合作計劃，在2021年度聯合平台共創新品。

阿里巴巴集團副總裁劉博日前指出，天貓小黑盒在今年度目標打造10,000款商品成交金額（GMV）達千萬元規模的新品， 幫助2,000個品牌實現新品GMV過億元。

【疫市營商】商場抗疫要有計　D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)

【營商策略】Sony互動娛樂擬於新加坡設總部　推動西亞市場業務

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【營商策略】Sony互動娛樂擬於新加坡設總部　推動西亞市場業務
2021/01/03
【營商策略】Sony互動娛樂擬於新加坡設總部　推動西亞市場業務
【營商策略】阿布泰國生活百貨全面撤出網購平台　集中資源於實體店及海外業務
2020/12/28
【營商策略】阿布泰國生活百貨全面撤出網購平台　集中資源於實體店及海外業務
【疫市營商】商場抗疫要有計　D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)
2021/01/07
【疫市營商】商場抗疫要有計　D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)
【日企自救】日本藥粧店@cosme本月中登陸天貓國際　吸中國消費者需求
2020/12/08
【日企自救】日本藥粧店@cosme本月中登陸天貓國際　吸中國消費者需求
網紅 商品 人民幣 成交 阿里巴巴 品牌 天貓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市開店】皇玥疫市擴充不裁員、不減薪　分店增至12間
【疫市開店】皇玥疫市擴充不裁員、不減薪　分店增至12間
【Burger King】Burger King棄用防腐劑　改沿用逾廿年商標
【Burger King】Burger King棄用防腐劑　改沿用逾廿年商標
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【限聚令持續】戲院三度被敕令停業　員工憂農曆年年關難過
【限聚令持續】戲院三度被敕令停業　員工憂農曆年年關難過
【疫市營商】商場抗疫要有計　D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)
【疫市營商】商場抗疫要有計　D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)
【消費優惠】寒冷天氣持續　一文看清保暖衣物優惠
【消費優惠】寒冷天氣持續　一文看清保暖衣物優惠