【營商策略】新產品消費市場具需求　天貓去年發布逾2億款新品

▲ 阿里巴巴集團公布，去年天貓首發的新品數量達2億款，較2019年增加約1倍。

新產品不僅滿足新消費需求，也成為品牌的增長動力。阿里巴巴集團公布，去年天貓首發的新品數量達2億款，較2019年增加約1倍，品牌今年將重點發展新品消費市場。

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天貓數據顯示，天貓平台上有約1,000個品牌達成了新品成交額超過1億元人民幣。作為天貓官方新產品平台，天貓小黑盒亦發布今年業務策略，將圍繞「細分人群」、「拓寬場景」、「專注內容」和「聯動公私域」這四個方向幫助品牌發展。

內容方面，天貓小黑盒將深度建設直播模式，進行品牌自播和HeyLive官方直播的互聯，並啟動「開新家族」計劃，發展專業的新品網紅，進行新品直播和製作新品短視頻等。天貓小黑盒也與小米、美的、Estée Lauder、資生堂等集團正式簽署年度新品合作計劃，在2021年度聯合平台共創新品。

阿里巴巴集團副總裁劉博日前指出，天貓小黑盒在今年度目標打造10,000款商品成交金額（GMV）達千萬元規模的新品， 幫助2,000個品牌實現新品GMV過億元。

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責任編輯：蘇穎琪