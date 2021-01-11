  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國會暴亂】共和黨議員：有黨友怕被侵粉攻擊 遂阻拜登當選

環球社會熱點 12:47 2021/01/11

分享：

美國上周三召開國會會議確認美國新一任總統人選，多名共和黨人事前表明投反對票，阻止拜登（Joe Biden）當選。美國國會暴亂生後，雖然有部分共和黨表明會與特朗普承擔責任，但部分黨員卻事後透露，當日國會在投反對票源於自身安全的憂慮。

佩洛西將動議彈劾特朗普 坦言為禁其再參選 【下一頁】

共和黨密歇根州眾議員梅杰（Peter Meijer）透露，部分共和黨人願意與特朗普同一陣線，但亦有部分出於擔心自身及家庭成員安全，害怕投下贊成票會遭到特朗普支持者報復，最終投反對賓夕法尼亞州和亞利桑那州選舉結果。

在國會暴亂發生後，梅杰決定支持彈劾特朗普，並退出共和黨籍。他更直斥特朗普「脫離現實」（unwillingness to come to grips with reality），顯然特朗普並不適當總統職位。

特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免 【下一頁】

多名民主黨人準備發動彈劾罷免特朗普，包括眾議院議長佩洛西，另亦有多名共和黨人倒戈支持彈劾。佩洛西指，倘此決議獲通過，而副總統彭斯在24小時內沒有採取行動，眾議院會採取彈劾特朗普的行動。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【國會暴亂】白宮職員士氣低落 倒數特朗普總統任期
今日
【國會暴亂】白宮職員士氣低落 倒數特朗普總統任期
【國會暴亂】戰友變敵人？特朗普據報拒與彭斯對話
今日
【國會暴亂】戰友變敵人？特朗普據報拒與彭斯對話
【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免
今日
【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免
【國會暴亂】憂阻拜登施政 參院或不即時彈劾特朗普
今日
【國會暴亂】憂阻拜登施政 參院或不即時彈劾特朗普
【國會暴亂】福布斯編輯促企業封殺特朗普政府官員
今日
【國會暴亂】福布斯編輯促企業封殺特朗普政府官員
政治 選舉 特朗普 佩洛西 美國 罷免 彈劾 美國國會 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間13:00）

下一篇文章

【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國會暴亂】特朗普一家開心睇直播捱轟 長子急刪片
【國會暴亂】特朗普一家開心睇直播捱轟 長子急刪片
【國會暴亂】Twitter封殺特朗普 右翼平台GAB每小時增過萬用戶
【國會暴亂】Twitter封殺特朗普 右翼平台GAB每小時增過萬用戶
【國會暴亂】共和黨人促拜登 阻眾議院彈劾特朗普
【國會暴亂】共和黨人促拜登 阻眾議院彈劾特朗普
新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間13:00）
【國會暴亂】多位特朗普忠粉被捕 包括搶佩洛西講台示威者
【國會暴亂】多位特朗普忠粉被捕 包括搶佩洛西講台示威者
【英國疫情】突破300萬確診大關 連續4日增千人死
【英國疫情】突破300萬確診大關 連續4日增千人死