【國會暴亂】共和黨議員：有黨友怕被侵粉攻擊 遂阻拜登當選

美國上周三召開國會會議確認美國新一任總統人選,多名共和黨人事前表明投反對票,阻止拜登(Joe Biden)當選。美國國會暴亂生後,雖然有部分共和黨表明會與特朗普承擔責任,但部分黨員卻事後透露,當日國會在投反對票源於自身安全的憂慮。

佩洛西將動議彈劾特朗普 坦言為禁其再參選 【下一頁】

共和黨密歇根州眾議員梅杰(Peter Meijer)透露,部分共和黨人願意與特朗普同一陣線,但亦有部分出於擔心自身及家庭成員安全,害怕投下贊成票會遭到特朗普支持者報復,最終投反對賓夕法尼亞州和亞利桑那州選舉結果。

在國會暴亂發生後,梅杰決定支持彈劾特朗普,並退出共和黨籍。他更直斥特朗普「脫離現實」(unwillingness to come to grips with reality),顯然特朗普並不適當總統職位。

特朗普姪女:特朗普情緒不穩 應立即遭罷免 【下一頁】

多名民主黨人準備發動彈劾罷免特朗普,包括眾議院議長佩洛西,另亦有多名共和黨人倒戈支持彈劾。佩洛西指,倘此決議獲通過,而副總統彭斯在24小時內沒有採取行動,眾議院會採取彈劾特朗普的行動。

責任編輯:郭麗明