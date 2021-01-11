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【國會暴亂】阿諾舒華辛力加狠批 暴徒猶如納粹份子

環球社會熱點 13:17 2021/01/11

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美國國會暴亂發生後，總統特朗普被指煽動示威者闖入國會，受到多方指責。曾任加州州長的荷里活巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）上載短片，狠批特朗普是美國歷史上最差的總統，呼籲美國人團結支持下任總統拜登。阿諾舒華辛力加又形容，闖入國會的示威者，猶如當年支持希特拉的納粹份子。

阿諾舒華辛力加周日（10日）在社交平台Twitter上載一段7分半鐘的短片，短片內稱特朗普是失敗的領導者，試圖推翻選舉結果，將會作為美國歷史上最差的總統被世人銘記。他亦批評有共和黨人，對進行暴行的人無動於衷甚至屈服。

特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免 【下一頁】

阿諾舒華辛力加將上周國會事件和被認為是對猶太人有組織屠殺開端的，碎玻璃之夜（Kristallnacht，the Night of Broken Glass，或譯水晶之夜）類比，認為事件踐踏了國家建立的基本原則。

阿諾舒華辛力加指他在二戰時的奧地利成長，當時所有人因和歷史上最邪惡政權合流而心中有愧，只能透過不斷酗酒逃避。不過，一開始並非所有人都是狂熱的反猶太或納粹分子，只是一步一步沉淪了。

福布斯編輯促企業封殺特朗普政府官員  【下一頁】

阿諾舒華辛力加透露，父親當時是一名納粹黨成員，自己親眼見證了事物是如何失去控制。他十分明白謊言帶來的後果，因父親和鄰居皆被謊言誤導。

他警告，重複說謊和拒絕寬容所帶來的危機，呼籲全美國人經歷國會的鬧劇後，需要不分陣營，支持下任總統拜登施政。

責任編輯：李俊儀

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