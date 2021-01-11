【國會暴亂】舒華辛力加稱暴徒為納粹 又斥特朗普為最差總統

美國國會暴亂發生後，引來全球嘩然。美國總統特朗普被指煽動示威者闖入國會，受到多方指責。曾任加州州長的荷里活巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）上載短片表示特朗普是美國歷史上最差的總統，阿諾舒華辛力加呼籲美國人團結支持下任美國總統拜登。另外，阿諾舒華辛力加又形容，闖入國會的示威者，猶如當年支持希特拉的納粹份子。

阿諾舒華辛力加周日（10日）在社交平台Twitter上載一段7分半鐘的短片，短片內稱特朗普是失敗的領導者，試圖推翻選舉結果，將會作為美國歷史上最差的總統被世人銘記。他亦批評有共和黨人，對進行暴行的人無動於衷甚至屈服。

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舒華辛力加將上周國會事件和被認為是對猶太人有組織屠殺開端的，碎玻璃之夜（Kristallnacht，the Night of Broken Glass，或譯水晶之夜）類比，認為事件踐踏了國家建立的基本原則。

舒華辛力加指他在二戰時的奧地利成長，當時所有人因和歷史上最邪惡政權合流而心中有愧，只能透過不斷酗酒逃避。不過，一開始並非所有人都是狂熱的反猶太或納粹分子，只是一步一步沉淪了。

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舒華辛力加透露父親是當時的一名納粹黨成員，故自己親眼見證了事物是如何失去控制。他十分明白謊言帶來的後果，因父親和鄰居皆被謊言誤導。

他警告，重複說謊和拒絕寬容所帶來的危機，呼籲全美國人經歷國會的鬧劇後，需要不分陣營，支持下任總統拜登施政。

責任編輯：李俊儀