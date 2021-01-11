【2021樓市】瑞銀：本港一手樓供應倍增但需求積壓 今年樓價料保持平穩

▲ 瑞銀料今年一手樓供應較去年倍增，達2.6萬至2.7萬伙，但基於需求積壓，料樓價仍保持平穩。

本港樓市去年在疫情下相對平穩，瑞銀投資銀行全球研究部中國/香港房地產投資研究部主管林鎮鴻認為，受疫情影響，不少新盤押後至今年開售，料今年一手樓供應較去年倍增，達2.6萬至2.7萬伙，但基於需求積壓，料樓價仍保持平穩。

林鎮鴻指，隨疫苗及去年低基數影響，宏觀經濟活動會有較好反彈，料今年零售商場及寫字樓表現會較住宅更佳。他預期，本港零售銷售去年跌25%下跌， 今年料升10%，受惠於低基數效應、疫苗出現及潛在通關。

中環寫字樓空置率料升至7.5%

寫字樓方面，他預期寫字樓空置率仍會上升，但升幅將會減慢，預期中環寫字樓的空置率會由去年的7%，進一步升至7.5%。不過，基於股票表現領先於實際市場，建議可吸納寫字樓收租股。

內房方面，林鎮鴻預期，內房股個股分化仍然嚴重，因在「三道紅線」、房貸收緊等政策料延續，投資者會更重視發展商的槓桿比率及收入來源，料擁有收租業務及低槓桿的內房股表現較好。

相關文章：【2021香港樓市】大華繼顯陳俊宏：疫苗出現助港經濟復甦 料明年樓價彈3%至5%

相關文章：【內地樓市】北京過半新盤減價促銷 發展商加快賣樓滿足三條紅綫？

編輯：陳韻妍