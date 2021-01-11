【美股焦點】美股財報季拉開序幕　分析師料銀行股潛在升幅為1成至1成半

美股三大指數不斷攀升之際，業績期拉開帷幕。根據FactSet周五（8日）數據顯示，市場預期標普500指數成分股整體盈利將繼續收縮，料收縮幅度8.8%，較早前預期的12.7%為佳，反映企業盈利前景有所改善。

縱觀標普500指數11個板塊當中，金融股盈利預期獲得最大幅度的提升，由原本的-24.1%大幅上修至-7.5%；另外第4季度期間，標普500指數金融板塊指數回報達28.5%，在11個板塊中拔得頭籌。德銀分析師Matt 0-Connor認為，銀行股未來仍有10%至15%的潛在升幅，如經濟復甦可持續，升幅將更加樂觀。

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美國本周三（13日）將公布上年12月通脹數據，預計消費者物價指數（CPI）按年增1.3%，高於前值的1.2%。市場預期通脹升溫，美國10年國債債息上周自3月以來首次升穿1厘，在孳息曲綫（Yield curve）陡峭及市場預期經濟復甦下，相信金融股將重獲市場青睞，投資者可留意富國銀行（WFC）、花旗（C）及摩根大通（JPM）上季業績，以及對於今年的公司盈利展望。

本周焦點美股業績

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