【美股期貨】道指期貨跌近180點　納指期貨跌近0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五續創新高，市場憧憬候任總統拜登就職後將推出更多刺激措施，道指升56點。美股期貨今早於亞洲時段則向下，道指期貨跌近180點，納指期貨跌近0.5%。

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即市走勢：

【12︰18】道指期貨跌176點，報30817點；標指期貨跌21點，報3796點；納指期貨跌60點或近0.5%，報13037點。

【12︰00】比特幣（Bitcoin）今早明顯回吐，至上午11時50分，比特幣報35108美元，較昨晚40986美元，回吐逾5000美元或14%。

【Bitcoin】比特幣、以太坊日內插水 比特幣單日跌5000美元

【11︰15】報道指嗶哩嗶哩（BILIBILI）（美：BILI）已以保密形式入表，向港交所申請在港第二上市，初步計劃3月招股，籌資金額由20億美元 （約156億港元）加碼至25億至30億美元（約195-234億港元）。

【新股IPO】BILIBILI傳3月初招股 在港上市加碼籌最多234億（第二版）

【10︰55】百度（美：BIDU）今早正式宣布，組建智能汽車公司，吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。

【吉利汽車】吉利澄清：百度與吉利母企合作生產智能車、不涉上市公司（第二版）

【10︰00】路透報道指，Tesla（美：TSLA）正在中國招聘設計總監，其內部團隊及幾家獵頭過去四個月一直尋找合適的人選。

【Tesla】路透：Tesla在華聘設計總監 需了解中國消費者口味

道指升56點港股ADR升331點 紐約期金跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩